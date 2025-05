Reale Mutua Basket Torino e Paolo Moretti: ancora insieme fino al 2027

Reale Mutua Basket Torino è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di Paolo Moretti , che resterà alla guida della prima squadra come capo allenatore dopo aver sottoscritto un nuovo accordo con la società gialloblù fino al 30 giugno 2027, così come deliberato all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione della società in data odierna. Nella stessa seduta, il CdA ha confermato per due ulteriori stagioni il Direttore Generale e Sportivo Giorgio Bottaro .

Il coach Paolo Moretti, arrivato a Torino lo scorso febbraio, ha assunto l’incarico di allenatore nel corso della stagione 2024/25, subentrando a Matteo Boniciolli. Fin da subito, coach Moretti ha avuto un impatto positivo sul percorso della squadra, restituendo compattezza e fiducia al gruppo in un momento fondamentale della stagione. L’approccio tecnico e umano dell’allenatore toscano, unito comunque al buon lavoro fatto dal suo predecessore, ha creato un clima di serenità e coesione che ha coinvolto l’intero ambiente gialloblù e che si è tradotto in risultati concreti sul campo nella volata finale della regular season. Con coach Moretti in panchina, la Reale Mutua ha raccolto 10 vittorie nelle ultime 13 partite di stagione regolare, utili per registrare il 2° miglior record del girone di ritorno (13 successi e 6 sconfitte) dietro alla sola Udine (16-3). Tra i risultati più significativi anche una striscia di otto vittorie consecutive che eguaglia il record societario di Basket Torino, raggiunto in passato anche da Demis Cavina (stagione 2020/21) e Franco Ciani (2022/23). Il rendimento nella parte conclusiva del campionato ha permesso alla Reale Mutua di conquistare l’accesso alla postseason, con la partecipazione ai play-in che si è conclusa con l’eliminazione esterna sul campo neutro di Forlì contro la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro.

LE DICHIARAZIONI

Presidente David Avino: «Siamo felici di proseguire con il dg Giorgio Bottaro e con il coach Paolo Moretti, con i quali continuiamo ufficialmente un percorso gestionale e tecnico che ha già posto basi solide nella parte finale della stagione appena conclusa. La conferma del coach Moretti rappresenta una scelta di continuità tecnica e progettuale, fondata proprio su quanto emerso in questi ultimi mesi di lavoro. Basket Torino guarda al futuro con fiducia, ambizione e con la volontà di proseguire su un percorso condiviso e strutturato, che possa consolidarsi nel tempo».

DG Giorgio Bottaro: «Sono felice dell'apprezzamento per il lavoro svolto e per il prolungamento del contratto. Ringrazio il consiglio d'amministrazione ed il presidente Avino, ma se ho lavorato bene è stato merito dello staff societario che ho trovato qui: giovane, appassionato e competente».

Coach Paolo Moretti: «Sono molto contento, soddisfatto e fortemente motivato per la conferma e il prolungamento della collaborazione con Basket Torino. Ringrazio il Presidente, il Direttore Generale e tutta la società per l’affetto e la stima che hanno dimostrato in questi mesi. Non vedo l’ora di ripartire, pensando già al prossimo futuro per costruire una base importante per la crescita di Basket Torino».

PAOLO MORETTI – LA CARRIERA

Nativo di Arezzo, Paolo Moretti ha avuto una carriera di successo come giocatore dalla fine degli anni ’80 e nell’arco degli anni ‘90. Cresciuto nelle giovanili della Mens Sana Siena, ha vestito anche le maglie della Scaligera Verona, Virtus Bologna – con cui ha vinto, da protagonista, tre scudetti consecutivi tra il 1993 e il 1995 – Fortitudo Bologna e Roseto. Per lui anche una parentesi in Grecia con il Peristeri. Il suo palmarès da giocatore include anche una medaglia d’argento con la nazionale azzurra agli Europei del 1997 in Spagna. Dopo il ritiro da giocatore, ha iniziato la sua carriera da allenatore nel 2001 con la Virtus Siena. Dopo le prime esperienze a Catanzaro, Ancona, Livorno, Reggio Calabria e Brindisi, coach Moretti conquista successi importanti a Pistoia tra il 2009 e il 2015, guidando il club toscano alla promozione in Serie A nel 2013 – interrompendo un’attesa che in città durava da ben 14 anni – per poi raggiungere i playoff della massima serie già nella stagione successiva. Proprio nel 2014 gli viene riconosciuto il premio di Miglior Allenatore della Serie A per il notevole percorso intrapreso in quella stagione.

Dopo ben sei stagioni sulla panchina di Pistoia, seguono esperienze a Varese e Siena (Mens Sana). Un breve ritorno a Pistoia, poi ancora Reggio Calabria in Serie C e Imola in B. Successivamente, si è dedicato al basket giovanile, lavorando con il gruppo Under 19 di Ozzano, prima di guidare la Juvi Cremona a una storica salvezza in Serie A2 nel 2023. Dopo circa due anni dalla sua ultima apparizione nel basket senior a livello nazionale, ha ricevuto la chiamata della Reale Mutua Basket Torino per approdare sotto la Mole nel corso la stagione 2024/25.