BEA Chieri: le gare del settore giovanile 

Con la fine della stagione sempre più vicina, l'Under 15 Uisp vince in trasferta a Ivrea e l'Under 14 Femminile cede di soli tre punti ad Area Pro nella nuova sfida del girone Titolo. Sconfitta di tre punti per l'Under 14 Regionale con Trecate (girone Top), mentre l'Under 14 Uisp targata T-Sec incassa la prima sconfitta con Lori Borgaro, dopo 14 vittorie consecutive.

L'Under 17 Eccellenza chiude il girone Coppa al sesto posto, dopo le gare con Don Bosco Crocetta e 5 Pari Torino.