Una Mole di Rugby conferma il successo: grande festa all’Albonico

Nel corso del weekend, tra tornei, terzi tempi e momenti di condivisione, il protagonista indiscusso è stato il rugby in tutte le sue forme. Dai bambini dell’U6 agli Old, il campo ha accolto oltre 1600 atleti, ma la vera differenza l’hanno fatta tutte le persone fuori dal rettangolo di gioco: volontari, famiglie, amici, staff tecnico e appassionati.

Una novità importante in questa edizione è stata la partecipazione del Progetto U.N.O. che per la prima volta è sceso in campo in un torneo nazionale con 6 squadre in tutte le categorie. Il Progetto U.N.O. (Unione Nord Ovest) è un’iniziativa nata dalla collaborazione di sei club piemontesi: Collegno, CUS Torino, Moncalieri, San Mauro, Eureka Settimo e Valsusa Rugby. Questa rete ha l’obiettivo di creare un sistema di condivisione delle competenze tecniche e degli staff, migliorando il livello della competizione sul territorio e di conseguenza il coinvolgimento e il divertimento dei bambini.

Per la prima volta, le squadre del Progetto U.N.O. hanno partecipato come vere e proprie formazioni dimostrando come la cooperazione fra società possa alzare la qualità del gioco, ne sono la prova i risultati ottenuti: secondo e terzo posto nella categoria U10; primo e secondo posto nella categoria U12.

Al CUS Torino Rugby si respira un senso di appartenenza autentico, lo spirito solidale di una grande famiglia che ci mette cuore ed impegno in tutto ciò che fa. La riuscita dell’evento è merito di un’intera comunità che ha lavorato instancabilmente con grande entusiasmo ed il più grande grazie va a tutti loro.

Grazie anche a tutte le società che hanno partecipato e contribuito a rendere così speciali questi due giorni: la loro presenza, il loro entusiasmo e il loro spirito sportivo sono stati fondamentali.

Inoltre, un ringraziamento speciale va agli sponsor che hanno creduto e investito in questa iniziativa: in primis CASE Construction, l’Agenzia Generali Torino Porta Palatina, HTS Hydraulic Technology System, MM Consulting, Battaglio Frutta e SMAT.

Infine, un grazie sentito va alle istituzioni che hanno voluto essere presenti: il presidente del CUS Torino Riccardo D’Elicio, il presidente del CONI Piemonte Stefano Mossino con la delegata provinciale Francesca Grilli, e l’assessore allo sport del Comune di Grugliasco Dario Lorenzoni.

Una Mole di Rugby è molto più di un evento sportivo: è l’espressione viva di una comunità che cresce, condivide e si riconosce nei valori del rugby. Appuntamento all’anno prossimo per una nuova edizione!