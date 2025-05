Serie B Interregionale – Playout: colpo grosso a Genova, Lions implacabili in Gara 1

Impresa dei Lions al "Tea Benedetti" di Genova, la formazione biancorossa guidata da coach Comazzi si impone 75-83 in Gara 1 dei Playout di serie B Interregionale contro i Seagulls , portandosi sull’1-0 nella serie e conquistando un vantaggio cruciale in vista di Gara 2. Una vittoria corale, di squadra, maturata con lucidità e determinazione, frutto del lavoro di staff e giocatori, che hanno condotto il match per gran parte della gara, resistendo ai continui tentativi di rimonta dei padroni di casa.

Quattro Lions in doppia cifra certificano la prova corale dei biancorossi: De Bartolomeo (23) è il faro offensivo, seguito da Castellino (15), Bossola (12) e Tarditi (11). Determinanti anche i contributi di Grillo (8) e Fracasso (7). Una prestazione che conferma l’identità collettiva della squadra, determinata a raggiungere l’obiettivo salvezza.

LA GARA

Già nel primo quarto i Lions mostrano i denti: il 21-21 finale dei primi 10’ è frutto di una grande intensità su entrambi i lati del campo. È nel secondo parziale che i biancorossi scavano il primo mini solco (+5 all’intervallo lungo), sfruttando le giocate di un chirurgico Bossola, l’imprevedibilità di Castellino e l’esperienza dei veterani Tarditi e De Bartolomeo.

Il terzo periodo è il migliore per i ragazzi di coach Comazzi: un parziale con il coltello tra i denti che li spinge sul +10 alla terza sirena (51-61) con un De Bartolomeo da incorniciare. I Seagulls provano il tutto per tutto nell’ultima frazione, affidandosi ai punti di Zini (20), Daunys (16) e Pintus (14), ma Collegno resiste colpo su colpo e chiude con autorità, grazie all’impatto di un preziosissimo Fracasso, alle giocate di qualità di Castellino e Grillo, e al contributo decisivo di De Bartolomeo, autentico trascinatore biancorosso.

Per la seconda volta in stagione, su due, i Lions espugnano il parquet dei Seagulls: nonostante la diversa sede rispetto alla regular season, l’esito non cambia.

Il prossimo appuntamento è fissato per giovedì 15 maggio alle ore 21:00 al PalaCollegno per Gara 2 dei Playout, un vero e proprio match point che può valere la salvezza per i Lions.

TABELLINI

Seagulls Genova - Collegno Basket 75-83

Parziali (21-21, 17-22, 13-18, 24-22)

Seagulls Genova: Ferri 3, Lomtadze 11, Daunys 16, Cinalli 2, Villa ne, Pellegrino 4, Pintus 14, Zini 20, Cartasegna ne, Migone 2, Mana 3. All. Bianchi.

Collegno Basket: Obase 4, Bossola 12, Milone 2, Castellino 15, Tarditi 11, Quagliotto ne, Fracasso 7, Obakhavbaye, Grillo 8, Marcato ne, Lo Buono 1, De Bartolomeo 23. All. Comazzi. Ass. Ancona, Di Gioia.