Alla Paffoni non riesce il doppio colpo: Montecatini pareggia la serie

Serie di nuovo in parità fra la Paffoni e la Fabo Herons Montecatini, con i padroni di casa che non si lasciano sorprendere una seconda volta fra le mura amiche e conquistano gara 2 con il punteggio di 92-88. Dopo l'apertura di Maruca sono Sgobba e Trapani a farsi subito sentire per i padroni di casa, che riescono a prendere velocemente le redini del match, pur senza riuscire a scavare un divario sostanziale.