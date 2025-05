Volley Parella Torino: l'U15 maschile è Campione Regionale

LA UNDER 15M VINCE IL TITOLO REGIONALE E SI QUALIFICA PER LE FINALI NAZIONALI DI CATEGORIA! Successo per l' U15 maschile di coach Mesturini che si laurea Campione Regionale 2024/2025 : i #VPTBOYZ, in una domenica ricca di suspence, riescono nell’impresa di vincere il titolo e di coronare una fantastica stagione con la doppietta provinciale/regionale che gli consente di qualificarsi per le fasi finali dei campionati nazionali di categoria che si terranno a Gaeta a partire dal 30 Maggio 2025!

La semifinale del mattino ha visto i ragazzi della u15m impegnati contro Arti Volley in una riedizione della finale provinciale di Marzo: ottima prova dei ragazzi e netta vittoria per 3-0!

Più complicata la finale del pomeriggio che ha visto il Volley Parella Torino opposto a Pallavolo Altiora: in svantaggio per 2 set a 0, i #VTBOYZ sono stati capaci di rimettere in carreggiata la partita alzando il livello di attenzione e di gioco che ha permesso di vincere il terzo ed il quarto set impattando il risultato sul 2-2. Altalena di emozioni nel set decisivo dove, dopo un allungo di Pallavolo Altiora fino al 7-11, i nostri ragazzi non si sono persi di animo e, dopo aver annullato un palla match agli avversari, sono riusciti ad avere la meglio per 16-14. A coronare l’ottima prestazione della squadra, il premio di MVP della manifestazione al centrale Marco Russo!

«È stata una finale veramente entusiasmante – commenta Giorda Attilio responsabile del settore maschile – vincere un titolo regionale recuperando uno svantaggio di 2 set rende la vittoria ancora più incredibile. Complimenti a tutti i ragazzi per questa stagione e questo titolo: dopo 8 lunghi mesi di impegno e di lavoro hanno raccolto quanto seminato dall’inizio della stagione. Un grazie sincero ai coach, Stefano Mesturini e Lucia Salvaggio, per quanto fatto durante questa annata sportiva con un gruppo che non partiva certo con il favore del pronostico! Adesso ci aspettano le FINALI NAZIONALI che spero saranno un momento di crescita e di confronto per tutti!.

SEMIFINALI

Artivolley - Volley Parella Torino 0-3

Parziali (11-25, 11-25, 20-25)

FINALE 1°/2° POSTO

Pallavolo Altiora - Volley Parella Torino 2-3

Parziali (27-25, 25-16, 14-25, 20-25, 14-16)