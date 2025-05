Oleggio Magic Basket: gara da dentro o fuori per gli Squali

La prima partita da dentro/fuori. L’ Oleggio Magic Basket sarà ospite domani, mercoledì 14 maggio alle 21 , in Toscana a casa della Leonardo Consorzio Quarrata per giocare Gara 2 dei quarti di finale playoff di B Interregionale . Con Gara 1 vinta dagli avversari, gli Squali dovranno necessariamente vincere Gara 2 per riportare la serie in parità e tornare a Boffalora domenica 18 maggio alle 18.30 . La partita sarà visibile sulla pagina Facebook della squadra toscana.

Le parole di capitan Pilotti: «Perdere Gara 1 non è mai bello, poi in casa, dopo che ti concentri tutto l’anno per fare il meglio e conquistarti il favore del campo, ma il bello dei playoff è proprio questo, nulla è scontato, non ti regala niente nessuno. Mi è capitato più volte di perdere Gara 1 e raddrizzare poi la serie, non è un dramma, dovremo affidarci alle correzioni del nostro allenatore».

La prima “finale” biancorossa: «Esatto, è la prima partita da dentro/fuori, sarà bello vedere la nostra reazione, soprattutto dei ragazzi abituati a giocare partite difficile, questa ancora di più. Quarrata è un campo difficile, sarà una partita tosta e fisica, ma dobbiamo stare tranquilli perché con le giuste energie fisiche e mentali abbiamo dimostrato più volte che possiamo fare risultato contro chiunque, giocando in un certo e con il nostro ritmo».