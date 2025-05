Igor Agil Volley: l’Under 18 in partenza per le Finali Nazionali

L’appuntamento finale della stagione, quello più prestigioso e ricco di emozioni. L’ Under 18 targata Igor Agil Volley è in partenza per Vibo Valentia (Calabria) mercoledì 14 maggio dove da giovedì 15 a domenica 18 maggio si terrà la fase finale delle Finali nazionali di categoria. Un pass che la formazione di Giovanni Galesso ha conquistato passo dopo passo, vincendo prima il titolo territoriale e poi quello regionale fra le mura di casa del PalaIgor. Un’occasione di crescita e speciale per tutte, ancora di più per chi è alla fine del suo percorso giovanile e lo può chiudere con una finale nazionale.

Sono 12 le squadre al via, divise in quattro gironi da tre squadre (le 12 formazioni sono formate da sette squadre già qualificate, fra cui la Igor appunto, e altre 5 che arrivano dagli spareggi che si stanno disputando sempre a Vibo in questi due giorni, 13 e 14 maggio). La Igor Agil Volley è nel girone H e affronterà Savino del Bene Scandicci e la vincente del girone D che è formato da: Chions Friuli Venezia Giulia, Cutrofiano Puglia, Arabona Abruzzo e Aosta Valle D’Aosta.

Questo il calendario delle Igorine: esordio giovedì 15 alle 10 contro la vincente del girone D, poi venerdì 16 alle 10 contro Scandicci. A seguire gli altri appuntamenti. I quarti di finale, così come le semifinali, sono fissati per sabato 17 maggio alle 10 e le finali domenica 18. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta sul canale Youtube della Federazione Italiana Pallavolo.

Giovanni Galesso: «Si respira un pizzico di tensione che credo sia la conferma di quanto tutti ci teniamo a questo appuntamento, fra tutte le ragazze, - dice l’allenatore - molte di loro sono alla fine del percorso e all’ultima manifestazione giovanile e tutte sono state brave a conquistare un appuntamento così che non era scontato. Questi giorni di lavoro stanno andando bene, in allenamento e abbiamo avuto ottimi spunti anche dalla nostra ultima partita di B2. Quando le ragazze decidono di spingere in campo lo fanno nella maniera giusta. Cosa mi aspetto? Che si giochi per quello che valiamo e al massimo delle nostre potenzialità».