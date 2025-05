La Polisportiva Pasta conquista la salvezza in Serie B Femminile

Le Grifone possono festeggiare la salvezza in Serie B Femminile : nella gara di ritorno giocata al palazzetto di Via Leopardi davanti ad un folto e rumoroso pubblico gialloblù, le rivaltesi battono nuovamente Venaria e conquistano la salvezza con un turno d’anticipo. Pasta scappa nel terzo quarto, poi si difende dalla rimonta ospite nell’ultima decina: ultimi minuti di gestione e successo conquistato.

LA GARA

Alla palla a due coach Cagnazzi schiera Isoardi, Ciuffardi, Uggè, Parlani e Minarelli. Venaria risponde con Schiavi, Trabucatto, Arfò, Viana e Mondo. Primo quarto molto equilibrato in cui le squadre si studiano e si rispondono colpo su colpo. Pasta la sblocca e cerca il primo allungo con Uggè, ma Venaria risponde presente con Trabucatto fino al 13-11 della prima sirena. Nella seconda decina la sfida si fa mentale, le difese si chiudono completamente e l’unico modo per fare punti sono i tiri liberi, le ospiti sono leggermente più precise e recuperano un punto. All’intervallo è 22-21 per le padrone di casa.

Al rientro in campo dagli spogliatoi, la squadra ospite piazza un piccolo parziale che le porta al massimo vantaggio sul +4 (che significherebbe differenza punti ribaltata). Le gialloblù rispondo immediatamente con le triple di Isoardi che le riportano in vantaggio e grande energia in difesa che le permette di andare in contropiede e costruire buoni tiri: una scatenata Ciuffardi segna 7 punti consecutivi e chiude la terza decina sul 46-33. Nell’ultima decina il parziale iniziale propiziato dai canestri di Ciuffardi e Minarelli porta le Grifone al massimo vantaggio di serata (+17 sul 52-35) e chiude definitivamente la contesa, nonostante il tentativo finale ospite di rimonta. Vince Pasta con il punteggio di 56-49 ed è festa al Palazzetto.

IL COMMENTO

Coach Cagnazzi: «Obiettivo raggiunto, quindi complimenti a tutte e tutti. Non è stata una stagione semplice, ma abbiamo fatto tanti sacrifici per continuare ad allenarci nel miglior modo possibile ed abbiamo chiuso nel migliore dei modi possibili, con una bella vittoria. Complimenti a tutte le ragazze per il risultato raggiunto».

POL. PASTA - BASKET VENARIA 56-49

Parziali (13-11; 22-21; 46-33)

PASTA: Isoardi 16, Parlani 6, Iagulli 1, Minarelli 10, Uggè 6, Ciuffardi 13, Calvetto 2, Balestra 2. All. Cagnazzi; Ass. Di Martino, Ercole; Prep. Pilan. All. Cagnazzi.

VENARIA: Schiavi 11, Springolo, Trabucatto 10, Antonaccio, Mondo 11, Marianini ne, Viana, Cugliari 3, Ilonwa 11, Arfò 3, Cotti ne, Carrozza. All. Almoguera.