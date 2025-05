Dodecarun, arriva la prima prova in notturna

Dodecarun è un circuito di venti gare (cross, strada e pista) articolato nelle province di Alessandria, Aosta, Asti e Torino. Per entrare in classifica sarà necessario iscriversi ad almeno 12 prove (di qui il nome “Dodecarun”). Il regolamento prevede, sia in campo maschile sia in campo femminile, una graduatoria assoluta e 10 graduatorie di categoria: da Junior/senior a M70. I primi 10 delle classifiche assolute maschili e femminili saranno premiati con una stella Dodecarun (in oro 18k e diamanti con valore a scalare da 6350 a 1100 euro). Il montepremi si completa con buoni dal valore complessivo di 10.000 euro per le venti categorie in gara. Complessivamente, Dodecarun mette in palio premi per circa 70.000 euro.

Queste le classifiche dopo quattro prove (Mandria International Cross, Corsa di Primavera al parco Pellerina di Torino, 21Reale di Venaria e StrAlessandria. Al comando delle classifiche assolute Beniamino Sovera (Atletica Saluzzo) e la giovanissima Sofia Cafasso (Battaglio Cus Torino), che si è imposta in tre delle quattro tappe finora disputate.

UOMINI. Assoluta. 1. Sovera (Atl. Saluzzo) 156 punti; 2. Arnaudo (Cambiaso Risso Genova) 138; 3. A. Cafasso (Alpi Apuane) 120; 4. Zanotti (Atl. Pinerolo) 102; 5. Steri (Atl. Santhià) 74; 6. Ferrato (Atl. Saluzzo) 70; 7. Cane (Frecce Bianche) 68; 8. Chiocchi (Atl. Borgaretto ’75) 66; 9. Roselli (Atl. Novese) e Rono (Kenya) 60; 11. Kiplagat (Kenya) e Fornero (Sportification) 58; 13. Letaya (Kenya) e Rity (Team 42195) 56; 15. Daniele (Atl. Canavesana), Alfieri (Casone Noceto) e Yally (Atl. Alessandria) 54; 18. Ferrante (Podistica None), Giacomotti (Sport Proiect Vco) e Lupo (Torino Road Runners) 52.

Junior/promesse/senior. 1. A. Cafasso (Alpi Apuane) 128; 2. Celestre (Atl. Alesssandria) 118; 3. Ferrato (Atl. Saluzzo) 60. SM35. 1. Sovera (Atl, Saluzzo) 188; 2. Cane (Frecce Azzurre) 70; 3. Ritiro (Atl. Venaria) 68. SM40. 1. Arnaudo (Cambiaso Risso Genova) 188; 2. Di Girolamo (Gspt ’75) 82; 3. Steri (Atl. Santhià) 76; SM45. 1. Chiocchi (Borgaretto ’75) 118; 2. Ueda (Atl. Venaria) 110; 3. Romano (Runcard) 92. SM50. 1. Zanotti (Atl. Pinerolo) 224; 2. Zaia (Mezzaluna) 144; 3. Arezzi (Atl. Pinerolo) 106. SM55. 1. Agati (Battaglio Cus TO) 98; 2. De Simone (Gspt ’75) e Megna (Gspt ’75) 96. SM60. 1. Chiabrera (Brancaleone AT) 124; 2. Sardanapoli (Borgaretto ’75) 116; 3. Castaldo (Baserunning) 86; SM65. 1. Zucca (Acquirunners) 124; 2. Franco (Atl. Valpellice) 110; 3. Lasagno (Atl. Venaria) 106; . SM70. 1. Bianchini (Avis Torino) 70; 2. Chiappero (Atl. Venturoli) 68; 3. Mortara (Base Running) 64. SM75+. 1. D’Amico (Avis) 70; 2. Marino (Baudenasca) 66; 3. Chiappalone (Avis) 64.

DONNE. Assoluta. 1. S. Cafasso (Battaglio Cus TO) 190; 2. Capustin (Giannonerunning) 98; 3. Gioia (Giannonerunning) 80; 4. Cammaleri (Borgaretto ’75) 68; 5. Giusto (Atl. Pinerolo) 72; 6. Ferro (Vittorio Alfieri) 68; 7. Boccaccio (Run for Made) 66; 8. Borello (Atl. Canavesana) 64; 9. Jebet (Kenya) 60; 10. El Kannoussi (Atl. Saluzzo), Pistone (Base Running) e Shimket (Etiopia) 58; 13. Definis (Borgaretto ‘75), Marquet (Atl. Cogne), Neri (Equilibra Running), Roatta (Bracco Atletica) e Repetto (Atl. Novese) 56; 18. Panait (Giannonerunning) 54; 19. Pareto (Cus GE), Cavalieri (Sisport), Rolle (Lib. Forno Sergio Benetti) e Theofilidou (Grecia) 52.

Junior/Promesse/Senior. 1. S. Cafasso (Battaglio Cus TO) 190; 2. Borello (Atl. Canavesana) 64; 3. Shimket (Etiopia) 60; 3. SF35. 1. Mates (Giannonerunning) 70; 2. Di Iorio (Runcard) e Repetto (Atl. Novese) 60. SF40. 1. Roberto (Pomaretto ‘80 ) 68; 2. Panait (Giannonerunning) e Dasom (Atl. Novese) 60. SF45. 1. Gioia (Giannonerunning) 122; 2. Capustin (Giannonerunning) 120; 3. Bonelli (Amici di Marcello) 94. SF50. 1. Giusto (Atl. Pinerolo) 174; 2. Della Corte (Amici di Marcello) 84; 3. Ferro (Vittorio Alfieri AT) 70; SF55. 1. Cammaleri (Borgaretto ‘75) 118; 2. Pistone (Base Running) 110; 3. Boccaccio (Run of Made) 80. SF 60. 1. Definis (Borgaretto ‘75) 120; 2. Lana (Olimpiatletica) 70; 3. Pareto (Cus GE) 60; SF65. 1. Caminiti (Borgaretto ’75) 66; 2. Giacco (Borgaretto ‘75), Gallia (Verdenero), Cottino (Giannonerunning) e Petrosino (Pod. Torino) 60. SF70. 1. Simoni (Bergamo Stars) 60; 2. Garrasi (San Michele), Haidau (Atl. Chierese & Leo) e Moroni (Podistica degli Amici) 10. SF75+. 1. Monasterolo (Borgaretto ‘75) 120; 2. Lambro (Avis) 70; 3. Stefani (Atl. Baudenasca) 68.

Classifiche complete e info su dodecarun e irunning