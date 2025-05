Biella Motor Team, sorrisi alla Targa Florio

Arrivano dalla Sicilia le soddisfazioni per la scuderia Biella Motor Team . Infatti il sodalizio piemontese era presente nel week end della prestigiosa Targa Florio che si svolge sulle strade delle Madonie che nei decenni passati videro le imprese dei campioni delle gare di durata e che, in epoca più recente, sono teatro delle gesta dei migliori campioni europei ed italiani.

Quest’anno la Targa Florio, prova del Campionato Italiano Assoluto Rally, è arrivata all’edizione numero 109. Nella gara valida per la Coppa Rally Zona 9, che si correva al seguito di quella maggiore, Mariano Di Salvo e la giovane navigatrice Giovanna Buttitta, al secondo rally della sua carriera, hanno portato a casa il successo in classe RS 1.6 Plus nonostante qualche problema meccanico alla loro Peugeot 106 Rallye. Per loro anche un positivo trentesimo posto assoluto.

Sulle stesse strade si correva anche il Targa Florio Historic Rally, valido per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche. Il navigatore Ermanno Battaglin assieme a Giuseppe Romano su una Lancia Beta Coupé del 2° Raggruppamento ha chiuso positivamente la sua fatica. Sono finiti ventiduesimi assoluti, quarti di Raggruppamento e primi di classe fino a 2000 cc.

Poca fortuna, invece, per il navigatore Nicolò Ciancia Mercadino, impegnato al Rally delle Palme di Bordighera (IM) a fianco di Mauro Orzini su una Peugeot 106 Rallye. Sono stati costretti al ritiro quando mancava una prova speciale all’arrivo ed erano in testa alla classe K10.

In questo week end in Lombardia si corre il Rally Valle Intelvi. La scuderia presieduta da Claudio Bergo schiera la navigatrice Roberta Steffani che correrà al fianco di Mauro Medici su una Renault Clio di classe Rally5. Il loro numero di gara è il 72.