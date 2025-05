Aquatica Torino fa la storia: doppia semifinale playoff per le squadre torinesi

Con la conquista del terzo posto in Campionato Aquatica si è guadagnata la possibilità di giocare le semifinali playoff per l’accesso alla Serie A1 con le ragazze e quelli per l’accesso alla Serie A2 con i ragazzi . Un risultato storico per Aquatica che mai era arrivata così in alto, posizionandosi come una realtà riconosciuta ed apprezzata a livello Nazionale non solo nel nuoto, nel nuoto artistico, nel salvamento, nel triathlon, nei tuffi ma anche nella pallanuoto.

La squadra femminile, guidata da Filippo Gigiaro dopo un’estate di ringiovanimento ha disputato un Campionato oltre le più rosee aspettative grazie alla forza di un gruppo dove tutte le ragazze hanno fatto la loro parte seguendo l’esempio in acqua e fuori di due giocatrici di esperienza e qualità come D’Amico e Foresta. Adesso andremo a giocare a viso aperto le nostre carte con il Volturno al meglio delle tre partite per dire la nostra dimostrando che siamo nel posto che ci spetta. Ecco i nomi delle protagoniste di questa fantastica avventura: Crepaldi Valeria, Vitale Serena, Mascari Alessia, Llacja Jessica, Barbero Alice, Ciccione Giorgia, D'amico Agnese, Liardo Federica, Fasolo Alessia, Dimitrova Ivet, Foresta Chiara, Arduino Costanza, Cappello Simona, Furlan Sara.

CALENDARIO

Gara 1 | Domenica 18 Maggio h 15:00 Volturno S.C. – Aquatica Torino - Santa Maria Capua Vetere (Ce) – Piscina Comunale

Gara 2 | Giovedi’ 22 Maggio h 15:00 Aquatica Torino – Volturno S.C. - Torino – Piscina “G. Ferraris”

Eventuale Gara 3 | Domenica 25 Maggio h 15:00 Volturno S.C. – Aquatica Torino - Santa Maria Capua Vetere (Ce) – Piscina Comunale

Per quanto riguarda la squadra maschile durante l’estate è stata fatta una vera rivoluzione abbassando l’età media della rosa di moltissimo puntando sui nostri ragazzi tutti sotto i vent’anni circondati da compagni di squadra con un’esperienza in Campionati Nazionali Assoluti ed Internazionali che bene hanno amalgamato un gruppo guidato da Luca De March che, al primo anno in panchina, raggiunge uno storico traguardo per la nostra Società. Da sabato inizieranno le semifinali play off per il salto di categoria contro la Dream Sport Firenze, squadra costruita con l’obiettivo della promozione in serie A2. Ci faremo trovare pronti per dire la nostra dimostrando di valere il piazzamento che ci siamo guadagnati in un anno di tanti sacrifici. Una nota particolare per Simone Bianchini, tesserato per noi dal 2008 che ha difeso i nostri colori anche nei momenti più difficili ma che incarna al meglio lo spirito Aquatico quello fatto di serietà, impegno, dedizione, sconfitte, vittorie ovvero di una Famiglia Aquatica dove lo sport da il meglio di sé quando ci unisce.

Ecco i nomi dei protagonisti di questo storico risultato: Matteo Mariani, Gabriele Liardo, Fabio Recagno, Nicola Levis, Alin Piriianu, Prinetto Niccolo, Bianchini Simone, Armillotta Mattia, Milos Jankovic, Sartori Francesco, Siracusa Alessandro, Falaschi Andrea, Franzoni Mirko, Scarso Federico, Costa Luca, Wilson Scott, Ferrero Francesco, Nasi Roberto.

CALENDARIO

Gara 1 | Sabato 17 Maggio h 16:45 Dream Sport – Aquatica Torino - Firenze – Piscina Comunale “G. Nannini”

Gara 2 | Mercoledi’ 21 Maggio h 19:00 Aquatica Torino – Dream Sport - Torino – Piscina “G. Ferraris”

Eventuale Gara 3 | Sabato 24 Maggio h 16:45 Dream Sport – Aquatica Torino - Firenze – Piscina Comunale “G. Nannini”