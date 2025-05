Giaguari Torino: il prepartita in vista della sfida contro i Pirates Albisola Superiore 

Domenica 18 maggio, con kickoff alle ore 14:30, i Giaguari Torino tornano sul terreno amico del Totta di Borgaretto (TO) per la prima delle due partite finali della stagione regolare 2025 della Italian Football League.

Dopo aver capitalizzato al massimo le prime tre partite interne e la prima trasferta, i Giaguari sono andati incontro ad una serie negativa di quattro sconfitte consecutive, tutte ottenute lontano dalle mura amiche. Con il rientro a casa i Giaguari sperano innanzitutto di riprendere la via della vittoria, che manca ormai da due mesi e, contemporaneamente, mettere il sigillo sulla qualificazione ai playoff che, anch’essa, aspetta di essere ufficializzata dalla matematica da almeno tre settimane.

Tanti i motivi di queste continue prestazioni negative, a partire dall’assenza di alcuni giocatori chiave vuoi per scelta personale, vuoi per infortunio, che ha privato i torinesi dei suoi giocatori migliori proprio nel momento più importante del campionato. Sicuramente anche una flessione di rendimento e la crescita delle squadre avversarie hanno concorso a determinare l’attuale situazione dei Giaguari, che arrivano a giocarsi l’accesso ai playoff contro i Pirates, cenerentola del girone, ormai matematicamente ai playout, anch’essi con un roster decimato dagli infortuni e dalle assenza, ma da non sottovalutare nella maniera più assoluta.

Proprio il non aver nulla da perdere permette ai liguri di giocare con la mente sgombra e senza preoccupazioni di sorta. Mettiamoci, poi, la rivalità esistente tra le due compagini che trasforma ogni incontro in una sorta di “derby” interregionale, ed il menu per la partita di domenica è bell’e preparato.

Per cercare di sopperire alle assenze e per sostituire l’ultimo infortunato della lista, l’americano Tavion McCarthy, i Giaguari hanno ingaggiato due giocatori per cercare di terminare la stagione nel migliore dei modi.

Domenica faranno il loro debutto il ricevitore Gabriel De Moura Piola, ricevitore di origini brasiliane con passaporto italiano che conosce già il nostro campionato per aver militato nei Warriors Bologna la stagione scorsa, ed il difensore finlandese Atte Oskari Toijala, proveniente dagli Helsinki Roosters e membro della nazionale finlandese che l’Italia affronterà quest’estate in Germania nella Final Four del Campionato Europeo.

Due rinforzi per i due reparti maggiormente colpiti da defezioni ed infortuni, che si spera possano dare il loro apporto per tornare ai livelli di gioco visti ad inizio campionato.

Una vittoria contro i Pirates, come detto, darebbe la matematica certezza di raggiungere il terzo posto nel girone, che consente di giocare, in trasferta, la wild card contro la seconda del girone A. Una ulteriore vittoria al prossimo turno contro i Guelfi significherebbe riconquistare quel secondo posto che, fino a qualche settimana fa, sembrava abbastanza blindato.

La vittoria con i Guelfi all’ultimo turno diventerebbe obbligata in caso di sconfitta contro i Pirates, una eventualità che a Torino si augurano di non dover prendere in considerazione.