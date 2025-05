Cuore Collegno, piegati i Seagulls e salvezza raggiunta

Dopo una partenza a strappi, con folate offensive da ambo le parti, i Lions hanno saputo rimanere concentrati nei momenti di difficoltà, affidandosi alla leadership di Castellino, autore di 29 punti e semplicemente immarcabile. A supportarlo una prova corale solida, con Fracasso (15 punti) glaciale nei momenti decisivi e capitan Tarditi (12) bravo a suonare la carica sin dalla palla a due. Bene anche De Bartolomeo (9), presente nei momenti cruciali e Bossola sempre pronto quando chiamato in causa.

Per gli ospiti, si è confermato autentico trascinatore Daunys, che ha chiuso con 32 punti, risultando imprendibile dentro e fuori dall’area. In doppia cifra anche Zini (15), prezioso su entrambi i lati del campo. Buone prove di Pintus e Lomtadze (5 e 6 punti rispettivamente), mentre Pellegrino ha provato a dare energia nei momenti di rincorsa.

LA GARA

Coach Comazzi parte con il quintetto formato da Tarditi, De Bartolomeo, Bossola, Castellino e Obase; Genova risponde con Lomtadze, Daunys, Pintus, Migone e Zini. L’avvio è pirotecnico: tripla siderale di Bossola e risposta immediata di Daunys. Capitan Tarditi si carica subito la squadra sulle spalle e infila due bombe consecutive (9-3), ma è ancora Daunys a guidare la rimonta ospite con 10 dei primi 14 punti biancoblù. Castellino entra in ritmo con due giocate da highlights: prima un gioco da tre punti, poi addirittura un gioco da quattro che riporta la gara in equilibrio (19-19). Il primo quarto si chiude con una tripla di Milone e un’altra di Castellino per il 25-23 Collegno.

Nel secondo periodo i Lions provano a scappare: tripla di Tarditi e penetrazione vincente di Fracasso (30-23), seguite da Milone e Obakhavbaye che firmano il +11. I Seagulls si rifanno sotto con Daunys e Lomtadze, ma ancora Fracasso dall’arco ricaccia indietro i liguri. Nel finale di tempo Castellino sale in cattedra con un jumper e un contropiede fulmineo, ma Genova resta viva grazie a Pintus e Pellegrino: all’intervallo è 46-40.

Nel terzo quarto Genova alza l’intensità e sorpassa con Daunys e Zini (48-49). Collegno reagisce con De Bartolomeo e Fracasso, ma il solito Daunys – a quota 29 – tiene avanti gli ospiti. Nel finale Ferri e Pintus firmano il +2 Seagulls, ma è Tarditi a riportare momentaneamente i suoi sopra, prima del controsorpasso di Cinalli (59-60).

Ultimo periodo al cardiopalma. Castellino infiamma il PalaCollegno con due triple consecutive, poi Grillo in jumper sigla il 67-62. Gli ospiti non mollano, Pellegrino e Mana firmano il -1. Ancora Castellino, letale dall’angolo, con Fracasso che lo imita per il 73-68 a 3:33 dalla sirena. I Seagulls si affidano ai liberi, ma non basta. Fracasso inventa una tripla irreale, che mette di fatto la parola fine alla gara, poi Castellino chiude i giochi dalla lunetta. Finisce 82-74: Collegno è salvo.

Con questa vittoria, i Lions chiudono la serie 2-0 e possono festeggiare la permanenza in Serie B Interregionale. Una salvezza costruita col gruppo, la compattezza, e la capacità di reggere la pressione nei momenti più caldi. Il pubblico del PalaCollegno è stato il sesto uomo in campo, accompagnando la squadra in un cammino concluso nel migliore dei modi.

TABELLINI

Collegno Basket - Seagulls Genova 82-74

Parziali (25-23, 46-40, 59-60)

Collegno Basket: Obase, Bossola 6, Milone 5, Castellino 29, Tarditi 12, Quagliotto ne, Fracasso 15, Obakhavbaye 4, Grillo 2, Marcato ne, Lo Buono, De Bartolomeo 9. All. Comazzi. Ass. Ancona, Di Gioia.

Seagulls Genova: Ferri 3, Lomtadze 6, Daunys 32, Cinalli 5, Villa ne, Pellegrino 4, Pintus 5, Zini 15, Cartasegna, Migone, Mana 4. All. Bianchi. Ass. Salomone, Calvia.