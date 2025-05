BCC Derthona comunica che Alice Milani non farà parte del roster nella stagione 2025/26. Arrivata a dicembre, Alice ha indossato la canotta numero 5 in sedici partite tra tutte le competizioni disputate dalla squadra, contribuendo al raggiungimento della Final Four di Coppa Italia e del quarto posto al termine della regular season. La Società ringrazia Alice Milani per l’impegno profuso in questi mesi e le augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera.