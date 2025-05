Asti Padel Teams: prima giornata di Campionato CSI 2025

Ad inaugurare l’inizio dell’attività sono stati proprio i campioni in carica della categoria Pro 2024, ovvero A-Team, che ha avuto la meglio su Addominal martedì 13 sul campo 4 dell’Asti Padel: nonostante il 3-0 finale, Addominal può considerare buona la propria prestazione avendo perso il primo set 6-4 e costringendo gli avversari al 7-5 nel secondo, perdendo poi 6-3 il terzo.

Contemporaneamente sul campo 3 sfida ancora più equilibrata quella tra I Puntazos e gli ex-Impensabili della Waya, quest’anno rinominatisi Net King Padel: partono benissimo i primi che vincono 6-3 e 6-0 i primi due set, ma i secondi non ci stanno al “cappotto” e ottengono la vittoria nel terzo col risultato di 6-3.

Mercoledì 14 debutto assoluto per la squadra di Casale Monferrato, Benfatto Smash Team, che però è costretta ad affrontare una delle compagini più forti del campionato, ovvero Those Six, che regola la pratica 6-1/6-0/6-0 sul campo 4 dell’Asti Padel. Sul campo 3 risultato simile per F.T.P. Soc. Coop. che vince 3-0 contro 100k in grado però di portare a casa 6 game complessivi (6-1/6-2/6-3).

Giovedì 15 l’altra debuttante, Costa Barber Shop 1973, ha ospitato nel campo di casa del Waya Padel un’altra delle squadre pretendenti al titolo, Treni Golf Asti Padel, dimostrando ampli margini di crescita nel corso dell’incontro terminato comunque 3-0 per la squadra del Golf Club di Asti coi parziali 6-3/6-2/6-4.

Nella prossima giornata scenderà in campo anche Arena Padel Team, dopo il riposo, che se la vedrà con gli Addominal martedì 20 maggio sul campo 2 dell’Asti Padel; sul campo 3 e sul campo 4, nella stessa serata, vedremo Net King Padel vs. A-Team e Benfatto Smash Team vs. I Puntazos. Mercoledì 21 chiuderanno il turno le restanti quattro squadre: sul campo 3 F.T.P. Soc. Coop vs. Costa Barber Shop mentre sul campo 4 sarà subito big-match tra Those Six e Treni Golf.