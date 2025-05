Reale Mutua Torino ’81 Iren: al via i playoff contro Lazio Nuoto

È finita la regular season ed è tutto pronto per i play-off. La Reale Mutua Torino ’81 Iren scenderà in vasca questo sabato contro la Lazio Nuoto, al Palazzo del Nuoto di Torino, per la semifinale d’andata dei play-off. I gialloblù, grazie al secondo posto in campionato del girone Nord, hanno il fattore campo e giocheranno l’andata e l’eventuale bella a Torino. I ragazzi di Simone Aversa sfideranno la Lazio Nuoto, una squadra giovane e piena d’energia, che si è classificata al terzo posto nel girone Sud. Mercoledì 21 maggio ci sarà la gara di ritorno al centro sportivo le Cupole di Acilia.