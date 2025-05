Cus Torino Rugby: ottanta minuti per il sogno Serie B

Ottanta minuti per il sogno Serie B. La squadra cadetta del Cus Torino Rugby si prepara ad affrontare una delle partite più importanti della stagione. Domenica 18 maggio, con calcio d’inizio fissato alle 15:30, al campo Albonico di Grugliasco andrà in scena un vero e proprio match point per la promozione in Serie B.