Al Pala Cipir la Paffoni è straordinaria: serie sul 2-1 per i rossoverdi

È una Paffoni a dir poco magica, quella che al primo appuntamento al Pala Cipir regala ai suoi tifosi una vittoria straordinaria per 83-63, che porta la Fulgor a un passo dalle semifinali. La prima frazione segue il copione delle prime due gare, con una battaglia aperta che vede i rossoverdi portarsi avanti di qualche punto alla lunga, ma senza mai scappare. Montecatini non trova la solita verve di Chiera e per i lupi è Stepanovic, silente nelle prime due trasferte, a far sentire la propria presenza e accendere lentamente il motore della Fulgor.

È nel secondo quarto, dopo il 15-13 dei primi 10', che proprio il lungo rossoverde da fuoco alle polveri: i compagni lo seguono a ruota e dopo una prima reazione della Fabo, sono le triple degli uomini di coach Eliantonio a scavare il solco. Maruca è commovente e Ferraro risponde presente, con il punteggio che si dilata velocemente oltre la doppia cifra di vantaggio. Maruca e Stepanovic costituiscono l'asse della fuga e guidano i compagni fino quasi al +20, con gli Herons che ricuciono qualche punto nel finale e tamponano l'emorragia sul 44-31 dell'intervallo.

Nel secondo tempo Misters e Maruca infiammano subito le retine dall'arco, infliggendo in duro colpo a Montecatini, che si ritrova nuovamente a risalire una china molto ripida, che gli altri rossoverdi contribuiscono a rendere sempre più impervia portando la Paffoni anche a +25 (69-44). Gli aironi ci provano in ogni modo, ma la Fulgor si dimostra in totale controllo e dal 71-48 del 30' non perde mai le redini, concedendo solo qualche punto dovuto a un abbassamento dei ritmi che non lascia però mai lo spazio di manovra alla Fabo per risollevarsi davvero, con la passerella dei giovani negli ultimi minuti a chiudere la partita e proiettare tutto a gara 4, primo match point della serie, sempre al Pala Cipir.

Paffoni Fulgor Basket Omegna - Fabo Herons Montecatini 83-63

Parziali (15-13, 29-18, 27-17, 12-15)

Paffoni Fulgor Basket Omegna: Arsenije Stepanovic 22 (5/7, 2/5), Matteo Maruca 15 (3/5, 3/4), Massimiliano Ferraro 10 (0/4, 2/3), Jacopo Balanzoni 10 (4/6, 0/0), Francesco Paolin 10 (3/5, 1/1), Andris Misters 8 (1/2, 2/5), Saverio Mazzantini 3 (0/0, 1/3), Matteo Corgnati 3 (1/2, 0/1), Tommaso saverio Bellarosa 2 (1/1, 0/0), Vitalii Kuznetsov 0 (0/0, 0/0), Martino Forte 0 (0/0, 0/0), Leonardo Caramelli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 18 - Rimbalzi: 39 4 + 35 (Massimiliano Ferraro 10) - Assist: 22 (Matteo Maruca, Andris Misters 4)

Fabo Herons Montecatini: Giorgio Sgobba 17 (5/11, 2/4), Alessandro Paesano 10 (3/8, 1/1), Daniele Dell'uomo 7 (1/3, 1/1), Tautvydas Kupstas 7 (2/3, 1/4), Adrian Chiera 5 (0/1, 1/4), Marco Arrigoni 4 (2/7, 0/0), Nicola Natali 4 (1/1, 0/4), Jose alberto Benites vicente 4 (0/1, 1/2), Emanuele Trapani 3 (1/4, 0/3), Giulio Giannozzi 2 (1/1, 0/0), Matteo Aminti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 14 - Rimbalzi: 26 6 + 20 (Marco Arrigoni 8) - Assist: 13 (Jose alberto Benites vicente 4)