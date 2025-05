Dodecarun, Francesco Carrera si impone nei “5000 di Trino”

Francesco Carrera, valsesiano in forza alla squadra campione d’Italia del Casone Noceto, si è imposto nei 5000 di Trino , quinta prova del circuito Dodecarun . Carrera, sui 5 chilometri certificati del tracciato, ha piegato nel finale la resistenza di Gianluca Ferrato (Atletica Saluzzo), che fino a quel momento aveva tirato la gara. «Non so se partire forte era una sua strategia – ha commentato il vincitore – So che mi ha messo in difficoltà, ho avuto paura di non tenere il suo ritmo. Ma ci sono riuscito e quando ho provato ad attaccare ho visto che era lui a non essere in grado di tenere il ritmo. Sono soddisfatto: una gara divertente, su un percorso velocissimo».

In campo femminile Silvia Zampaglione (Battaglio Cus Torino) ha inflitto la prima sconfitta nel circuito a Sofia Cafasso. «Domenica, alla Tuttadritta di Torino, avevo portato il mio personale sui 10km a 35’18” – ha detto – Qui mi sono migliorata sui 5km in 17’12”. Il 3 maggio, a Vercelli, avevo corso i 3000 in 9’56”73: tre personali in due settimane. Una grande soddosfazione per me e per il mio allenatore Nicola Ciavarella».

La prossima prova del circuito Dodecarun è in calendario per giovedì 29 maggio a Valenza (Alessandria), con la Camminata Città dell’Oro, Trofeo Arianna Alpi di 7 km. Il circuito prevede venti gare tra pista, strada e cross: la graduatoria sarà stilata calcolando i dodici migliori punteggi. I primi 10 delle classifiche assolute maschili e femminili saranno premiati con una stella Dodecarun (in oro 18k e diamanti con valore a scalare da 6.350 a 1.100 euro). Il montepremi si completa con buoni dal valore complessivo di 10.000 euro per le venti categorie in gara. Complessivamente, Dodecarun mette in palio premi per circa 70.000 euro.

Questi i risultati della prova di Trino:

Uomini. 1. Carrera (Casone Noceto) 14’39”; 2. Ferrato (Atl. Saluzzo) 14’52”; 3. Fontana (Fulgor Prato Sesia) 15’11”; 4. Hafid (Atl. Alessandria) 15’13”; 5. Perardi (Sport Project VCO) 15’15”; 5. Pazzinetti (Sport Project VCO) 15’23”; 6. Gattoni (Sport Project VCO) 15’23”; 8. Piana (Sport Project VCO) 15’28”; 9. Mazzucco (Atl. Santhia) 15’30”; 10. Cena (Atl. Canavesana) 15’41”. Donne. 1. Zampaglione (Battaglio Cus Torino) 17’12”; 2. Cafasso (Battaglio Cus Torino) 17’24”; 3. L’epee (Roata Chiusani) 17’39”; 4. Borello (Atl. Canavesana) 17’41”; 5. Vanni (Sport Project VCO) 17’45”; 6. Cerutti (Sport Project VCO) 18’09”; 7. Negro (Futuratletica) 18’25”; 8. Cavalieri (Sisport) 18’54”; 9. Ferro (Vittorio Alferi AT) 18’56”; 10. Tomasova (Atl Santhià) 19’22”.

Vincitori di categoria. Uomini. A-JN-PM Hafid (Atl. Alessandria) 15’13”; SM Gattoni (Sport Project VCO) 15’27”, Ferrato (Atl. Saluzzo) 14’52”; SM35 Chiesa (Biocorrendo Avis) 16’14”, Carrera (Casone Noceto) 14’39”; SM40 Gulmini (Atl. Santhià) 15’47”; SM45 Ouyat (Circuito Running) 16’32”; SM50 Losa (Polisportiva Losa) 17’28”; SM55 Iuliano (Sant’Orso AO) 20’07”; SM60 Guglielminetti (Vittorio Alfieri Asti) 20’58”; SM65 Musso (Atl. Saluzzo) 20’02”; SM70 Adinolfi (Atl. Trecate) 20’38”. Donne. A-JN-PF Vanni (sport Project VCO) 17’45”, Zampaglione (Battaglio Cus Torino) 17’12”; SF Borello (Atl. Canavesana) 17’41”, Zampaglione (Battaglio Cus Torino) 17’12”; SF35 Cerutti (Sport Project VCO) 18’09”; SF40 Picchianti (Atl. Trecate) 20’23”, L’epee (Roata Chiusani) 17’39”; SF45 Tomasova (Atl. Santhià) 19’22; SF50 Ferro (Vittorio Alfieri AT) 18’56”; SF55 Cammaleri (Borgaretto ’75) 20’39”; SF60 Vannelli (Pietro Micca Biella Running) 24’03”; SF65 Sulis (Brancaleone AT) 25’11”.

Regolamento completo e classifiche su dodecarun.it e irunning