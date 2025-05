La Reale Mutua Torino ’81 Iren vince Gara 1 Playoff contro Lazio Nuoto

La Reale Mutua Torino ’81 Iren vince la semifinale d’andata dei play-off per 14-12 contro la Lazio Nuoto in un Palazzo del Nuoto gremito di tifosi gialloblù. I ragazzi di Simone Aversa partono forte e vanno in vantaggio di cinque reti nel primo tempo e mezzo, poi i laziali crescono e recuperano lo svantaggio, ma i torinesi ci credono e portano la serie sull’1-0.

LA PARTITA

Inizia il match e la Reale Mutua Torino ’81 Iren parte fortissimo: Tononi porta in vantaggio i suoi su tiro di rigore, Colombo raddoppia, Lisica sigla il 3-0 in superiorità numerica e Novara allunga sul 4-0. La Lazio prova a reagire con le reti di Costanzo in superiorità numerica e Korban su rigore, ma i gialloblù non ci stanno e fanno il 6-2 con Cigolini ed Ettore Novara. Si entra in acqua per la seconda frazione di gioco e la Torino ’81 aumenta il proprio vantaggio con Cigolini, ma la Lazio Nuoto reagisce con Tresa che realizza il 7-3 in superiorità numerica, con Troiani che accorcia su rigore e con Filippi che segna il 7-5 con l’uomo in più.

Al cambio vasca la Torino ’81 attacca e allunga con Ermondi in superiorità numerica e con Colombo su rigore, ma i ragazzi di Ruffelli non mollano: Korban fa il 9-6 dai cinque metri e Troiani accorcia sul 9-7. I torinesi trovano il 10-7 con Maffè, la Lazio risponde con Olivi e Costanzo, ma Gattarossa segna la rete dell’11-9. Si entra in acqua per l’ultimo tempo di gioco e gli ospiti vanno sul -1 con il rigore trasformato da Giacomone, ma Novara non ci sta e segna il 12-10. I ragazzi di Ruffelli non vogliono uscire dalla partita e Korban realizza il 12-11, però la Torino ’81 attacca ed Ermondi porta i suoi +2. I giovani laziali non mollano un centimetro e Giacomone fa il 13-12, ma a trenta secondi alla fine della partita Gattarossa fa esplodere il Palazzo del Nuoto con il gol del 14-12 che chiude il match.

LE ANALISI

Simone Aversa al termine della sfida: «Vinciamo una partita complicata. Siamo partiti molto bene, nonostante la tensione che genera una partita del genere, abbiamo preso un buon vantaggio. Poi ci siamo incartati sulla loro difesa a zona, siamo andati un po' in confusione attaccando con lentezza e poco movimento. Questa ottima difesa ha permesso alla Lazio di rientrare in partita e ricucire il margine con tante controfughe. La partita si è riaperta, come immaginavo, però siamo riusciti a mantenere sempre quel gol di vantaggio e a rimanere lucidi nelle ultime situazioni per portare a casa la prima sfida della serie. Ora studieremo questa partita per preparare gara due».

Marco Raviolo, vicepresidente della Reale Mutua Torino ’81 Iren: «Partita di playoff contro una squadra che nonostante si sia ritrovata sotto di cinque reti non ha mai mollato. I nostri giocatori più esperti avevano due falli e Simone ha dovuto fare più turnazioni. C'è stata una reazione della Lazio, sono rientrati in partita, ma noi non abbiamo mollato e abbiamo portato a casa la vittoria. Adesso dobbiamo andare a Roma mercoledì con l'obiettivo di vincere per cercare in due gare di conquistarci la finale».

IL TABELLINO

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN – S.S. LAZIO NUOTO 14-12

Parziali (6-2; 1-3; 4-4; 3-3)

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN: Aldi, Lisica 1, Abate, Tononi 1, Maffè 1, Cigolini 2, Costa, Ermondi 2, Gattarossa 2, Cassia, Novara 3, Colombo 2, Romanazzi, De Luca. All. Aversa

S.S. LAZIO NUOTO: Marchetti, Olivi 1, Dominici, Silvestri, Korban 3, Nenni, Russo, Costanzo 2, Tresa 1, Troiani 2, Giacomone 2, Righetti, Leoni, Filippi 1. All. Ruffelli.

GLI ARBITRI: BRASILIANO - ISAJA

LE NOTE: Uscito per limite di falli Maffè (T) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Torino 2/8 + 2 rigori e Lazio 3/12 + 5 rigori. Korban (L) sbaglia un rigore (traversa) nel quarto tempo. Spettatori 1000 circa.