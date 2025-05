S.G. Concordia da sogno: primo posto e salvezza conquistata ai Playoff/Playout di Serie B

Un’altra pagina memorabile si aggiunge all’Albo della S.G. Concordia : sabato, al Pala Gianni Asti di Torino, si sono disputati i Play Off/Play Out del Campionato di Serie B di Ginnastica Ritmica , ultimo atto del Campionato 2025, ultima chance per rimanere in Serie B nel 2026 o per retrocedere in Serie C.

In pedana, otto squadre: la 7^, 8^, 9^ e 10^ in classifica nel Campionato di Serie B e le 2^ squadre classificate di ogni Zona Tecnica del Campionato di Serie C. Le prime due squadre classificate parteciperanno al Campionato di Serie B 2026. Per le altre, c’è la retrocessione. Una gara durissima, dove ogni squadra entra in pedana determinata a fare bene, e si gioca il tutto per tutto.

La Concordia arriva qui dopo un Campionato pieno di imprevisti, un percorso a ostacoli che ha costretto le ginnaste e le tecniche a reinventarsi dopo ognuna delle tre gare della Regular Season, con un 10° posto finale che sembrava avviarla alla retrocessione. E invece. Invece le Concordine, sostenute da un tifo entusiasmante che ha rafforzato la loro determinazione, sono scese in pedana mettendo a segno, uno dopo l’altro, quattro esercizi sicuri ed equilibrati, che le hanno portate sul 1° gradino del podio.

Ad iniziare la rotazione è stata Elisabetta Digitali, una certezza per la Concordia, con la sua tenacia e la sua ferrea volontà che le permette di non mollare mai, anche nei momenti più difficili: il suo cerchio, ben eseguito anche se leggermente “trattenuto” dalla palpabile emozione della ginnasta, ottiene un apprezzabile 22.200. Tocca quindi ad Alessandra Bellone, con la palla: un esercizio di grande impatto, eseguito con sicurezza e grande espressività, premiato da un importante 23.950. Le clavette sono affidate a Matilde Marcon, ginnasta dell’Udinese in prestito alla Concordia per questo Campionato: con il suo 24.033 segna il punteggio più alto per la squadra. E infine, il nastro, tanto bello quanto insidioso: ed è la varesina Chloe Catena, con il suo esercizio elegante e sicuro che ottiene un bel 22.917, a compiere l’ultimo passo verso il podio: 93.100 il punteggio totale della squadra chivassese, che balza al 1° posto e conquista la conferma alla Serie B del prossimo anno.

«Un’emozione indicibile – afferma la presidente della Concordia, Maria Luisa Zenti – un risultato che sognavamo ma che ci sembrava irrealizzabile, dopo la sfortuna degli ultimi mesi. Eppure non abbiamo mai smesso di crederci, le tecniche, Clara Shermer e Selene Osti, hanno saputo guidare le ragazze verso questo traguardo, lavorando ogni giorno per migliorare gli esercizi, “limandoli” e cesellandoli perché si potessero avvicinare sempre di più all’obiettivo da raggiungere. Un’emozione sottolineata e condivisa dal tifo di chi, dalle tribune, è corso a sostenere le nostre ginnaste, regalando loro quella “marcia in più” che le ha spinte verso il podio. Un podio che arriva come splendido regalo per il 20° compleanno della nostra Società, che domenica 25 maggio festeggeremo al Palalancia con il Saggio di Fine Anno».