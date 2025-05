Cuneo Volley batte Brescia e alza la Del Monte® Supercoppa A2

Cuneo conquista la Del Monte® Supercoppa A2 in tre set e festeggia di fronte al proprio pubblico una stagione immensa. Un finale migliore non si poteva sperare, dopo un campionato difficile, vinto grazie al cuore messo in campo e fuori dal campo, in tutto; sì perché questo risultato è di tutti! Il Presidente Costamagna l’ha sottolineato e ribadito durante la Festa Promozione al termine delle premiazioni, la squadra del Cuneo Volley ha vinto, tutti insieme!