Il BCC Derthona saluta Amanda Zahui B.

Amanda Zahui B. non proseguirà la propria carriera con la canotta dell’ Autosped BCC Derthona nella prossima stagione. Arrivata a Tortona a inizio gennaio, Amanda Zahui B. è stata grande protagonista della qualificazione alla Final Four di Coppa Italia grazie ai 22 punti messi a referto contro Geas nel secondo turno di qualificazione, alla sua prima uscita in canotta BCC.

È scesa in campo complessivamente in 12 partite con la canotta numero 11, mettendo a referto 131 punti. Anche grazie alle sue prestazioni, la squadra ha raggiunto il quarto posto al termine della regular season. Amanda si è contraddistinta, nella sua permanenza in maglia Autosped, per la sua professionalità e il suo impegno. Il Club la ringrazia per il contributo fornito in questi mesi e le augura le migliori fortune per le prossime avventure della sua carriera.