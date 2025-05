Maggio di rafting in Valsesia: sport, natura e giovani talenti sul fiume Sesia

Nel cuore della Valsesia, tra le acque cristalline del fiume Sesia, il mese di maggio 2025 si preannuncia come un periodo di intensa attività sportiva all’insegna dell’adrenalina e della valorizzazione del territorio. Tre importanti appuntamenti, eventi ufficiali di rafting organizzati dalla Federazione Italiana Rafting in collaborazione con il Centro Canoa e Rafting Monrosa ASD , animeranno il vercellese attirando atleti, studenti e appassionati di sport fluviali da tutta Italia.

Si parte giovedì 16 maggio con i Monrosa Rafting Games, evento dedicato agli istituti scolastici nell’ambito dei Campionati Studenteschi. Una giornata all’insegna della promozione dello sport tra i più giovani, con prove di rafting e attività ludico-sportive, mirate a far conoscere e sperimentare in sicurezza le discipline fluviali in un contesto educativo.

Sabato 24 maggio si svolgerà a Balmuccia il Raduno agonistico del progetto Rafting Academy, appuntamento riservato agli atleti di interesse nazionale in preparazione per i due appuntamenti mondiali in programma per questa stagione: il mondiale giovanile, che si terrà a luglio in Slovenia e quello senior a novembre in Argentina Un momento cruciale per la crescita tecnica e l’individuazione dei talenti emergenti del panorama nazionale infatti, al termine del raduno verranno annunciate le squadre Under 19 e Under 23 che prenderanno parte al World Rafting Championship a Solkan, Slovenia, a luglio.

Il culmine del mese si avrà domenica 25 maggio con il prestigioso Campionato Italiano Assoluto di Discesa Rafting e la Gara Nazionale di Discesa Hydrospeed per le categorie Under 19, Under 23 e Senior. Le competizioni si terranno sul tratto di fiume che da Balmuccia giunge fino a Vocca, in un percorso di terzo/quarto grado di difficoltà. La giornata vedrà la partecipazione di equipaggi da tutta Italia per un confronto ad alto livello tecnico e sportivo sulla specialità della discesa classica.

L’organizzazione metterà a disposizione un servizio completo, che comprende cronometraggio ufficiale, sicurezza in acqua, supporto medico e logistica. Al termine delle gare, si terrà la cerimonia di premiazione presso la base del Centro Canoa e Rafting Monrosa, a conclusione di un mese dedicato allo sport, al territorio e alla condivisione di valori sani.

Il fiume Sesia si conferma così teatro ideale per la pratica degli sport d’acqua viva, e la Valsesia si propone ancora una volta come polo d’eccellenza per il rafting italiano.

Per informazioni e ulteriori dettagli clicca sul link.