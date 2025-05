Cuneo Volley: primo colpo di mercato in Superlega, arriva Ivan Zaytsev

Il primo innesto nel roster del Cuneo Volley è Ivan Zaytsev ! Gli oltre duemila spettatori presenti alla Supercoppa ieri sera al palazzetto hanno atteso fino alla fine l’annuncio che negli scorsi giorni era apparso in ogni dove sui media nazionali e non solo. L’attesa è stata ripagata; al termine della Festa Promozione con staff e giocatori uniti sul campo tricolore, il Presidente Gabriele Costamagna ha lanciato sul maxischermo il videomessaggio dello Zar che ha confermato l’ingaggio.

«Ciao a tutti ragazzi, sono Ivan Zaytsev, ci tenevo particolarmente a complimentarmi con tutti i ragazzi del Cuneo Volley per la storica stagione e la storica promozione in Superlega e ci tenevo soprattutto a dirvi che sono felicissimo di annunciare che il prossimo anno vestirò i colori di Cuneo e cercherò di difendere con tutte le mie forze e tutte le mie energie i valori della società e cercare di dare sempre il massimo in campo. Per questo ringrazio il Presidente Gabriele Costamagna e ringrazio per la fiducia Matteo Battocchio che è a capo di un bellissimo staff. Vi auguro una bellissima festa per quest’ultima giornata insieme, buona estate e ci vediamo presto».

Cuneo mette così a segno il primo colpo di mercato da neopromossa in Superlega, ricevendo la calorosa approvazione di tifosi e sostenitori biancoblù.

Tu che hai vissuto Cuneo da avversario e hai giocato su questo campo da ospite, che effetto ti ha fatto sapere che c'era la possibilità di tornarci dopo 11 anni e questa volta da protagonista in Superlega?

«Le emozioni provate da avversario sul campo di Cuneo sono sempre state molto intense, soprattutto per il calore dei Blu Brothers e di tutto il pubblico che riusciva sempre a trasmettere tanta carica ai propri ragazzi e parallelamente riempire di fischi gli avversari. Ora che sarò dalla parte "giusta" del campo, spero che ci emozioneremo insieme per le belle giocate e riusciremo a provare gioia per questa nuova squadra che è tornata in superlega a distanza di 11 anni».

I primi approcci con il Presidente Costamagna, il Ds Brugiafreddo e coach Battocchio come sono andati?

«Sono grato per l'opportunità e la responsabilità che mi viene affidata, sono da sempre stato un amante delle sfide e quella che comincerà a partire da agosto è sicuramente qualcosa di speciale perché mi fa sentire molto carico e desideroso di non deludere le persone che hanno permesso il ritorno di Cuneo nel campionato più bello del mondo. Su tutti il Presidente Costamagna , il Ds Brugiafreddo e il coach Battocchio, con i quali ho da subito sentito un grande feeling».

Quali sono i punti focali e che impressione hai avuto sul progetto del prossimo anno?

«Le nostre idee sono decisamente sulla stessa lunghezza d'onda, anche perché l'obiettivo è chiaro: raggiungere la salvezza il prima possibile per poter permettere alla società di programmare gli anni successivi, perché Cuneo e la gente di Cuneo merita di tornare grande e di ottenere risultati importanti a livello nazionale ed internazionale».

Se chi ben comincia è a metà dell’opera, a sentire dall’entusiasmo diffusosi al palazzetto ieri sera dopo l’annuncio, il Club può sicuramente ritenersi sulla buona strada e con l’approvazione della sua gente, di Cuneo!