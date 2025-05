L’evento, promosso dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali del Piemonte e della Lombardia e la Federazione Italiana Rafting, è stato organizzato in modo impeccabile dal Centro Canoa e Rafting Monrosa, storica realtà attiva in Valsesia, specializzata in sport fluviali e nella promozione del rafting come pratica sportiva e didattica. L’intera manifestazione si è svolta nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e sotto il costante monitoraggio degli istruttori e del personale qualificato della struttura organizzatrice.

A prendere parte all’iniziativa sono stati 274 studenti, distribuiti in 43 equipaggi, che si sono affrontati lungo il fiume in un’intensa giornata di gare e attività educative. Le prove si sono sviluppate secondo la formula classica del rafting a squadre, con equipaggi composti da sei studenti, accompagnati da un istruttore, che hanno disceso il tratto di fiume affrontando rapide, curve e sezioni tecniche, in un perfetto equilibrio tra spirito di squadra e gestione individuale dello sforzo.

Il rafting, in questo contesto, ha mostrato tutte le sue potenzialità come strumento educativo: non solo attività sportiva ad alta intensità, ma occasione per apprendere valori come la collaborazione, la fiducia reciproca, il rispetto delle regole e dell’ambiente naturale. Grazie alla sua dimensione esperienziale e immersiva, l’evento è stato anche un mezzo efficace per sensibilizzare i giovani sull’importanza della tutela dei fiumi e del patrimonio ambientale.

Le competizioni hanno coinvolto diverse categorie scolastiche, dai più giovani agli studenti con bisogni educativi speciali, offrendo un’occasione inclusiva e motivante per tutti. Per la Regione Piemonte, nella categoria Allievi Maschili, ha conquistato il primo posto l’IIS D’Adda di Varallo, che si è distinto per coesione e tecnica di conduzione. Tra le Allieve Femminili, ha brillato l’IIS Martinetti di Caluso, mostrando grande grinta e capacità di lettura del fiume. Nella categoria “Special”, dedicata agli studenti con disabilità, si è sempre imposto con merito l’IIS Martinetti di Caluso, regalando una testimonianza autentica di sport come veicolo di inclusione. Infine, nella categoria Juniores Maschili, ha prevalso il Liceo Scientifico Newton di Chivasso, con una prestazione solida e ben organizzata, nella Juniores femminile ha conquistato il podio l’IIS Europa Unita di Chivasso. Per la Regione Lombardia, nelle categorie Allievi Maschili e Allieve Femminili, ha dominato le due classifiche l’ITCS Erasmo da Rotterdam di Bollate. Infine, nella categoria Juniores Maschili, ha prevalso l’IIS Cerebotani di Lonato del Garda (BS), così come nella categoria Juniores Femminili.

La giornata si è conclusa tra sorrisi, applausi e il senso condiviso di aver vissuto un’esperienza unica: non solo una gara, ma un momento di crescita collettiva, di consapevolezza ambientale e di formazione attraverso lo sport. Esperienze come questa dimostrano quanto il rafting possa diventare una preziosa risorsa didattica, capace di lasciare un segno positivo e duraturo nel percorso educativo dei giovani.