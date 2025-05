A riveder le stelle – campagna abbonamenti Superlega Cuneo Volley

La prossima stagione ci sarà ancor più da saper soffrire, aspettare e supportare il lavoro del team. L’obiettivo sarà confermare la categoria e mettere solide fondamenta per crescere e tornare a battagliare con le stelle.

Il “Palazzo” è stata la nostra forza in questa conclusione di stagione, in Superlega servirà quell’energia dalla prima all’ultima giornata del campionato. Abbiamo voluto fare una promozione speciale fino a fine mese, come forma di ringraziamento per il supporto dato in questa storica stagione.

Il primo colpo di mercato vuol essere da rassicurazione, che il Cuneo Volley, il suo Presidente e tutti i membri del movimento biancoblù hanno ambizioni e sogni che continueranno a crescere ad ogni realizzazione dei precedenti. Viviamolo insieme questo ritorno nel campionato più bello del mondo!» - queste le parole di Gabriele Costamagna, Presidente del Cuneo Volley, circa il lancio della Campagna abbonamenti 2025/2026 che vedrà il Club disputare il campionato di Superlega.

A riveder le stelle è quindi la Campagna Abbonamenti 2025/2026 della Superlega biancoblù comprensiva di 11 partite casalinghe di regular season attiva sul sito del Cuneo Volley e su Liveticket.it, oltre che nei punti vendita Energia Pulita (c.so Nizza – Cuneo) e Il Podio Sport (v. Valle Po, 99 – Madonna dell’Olmo CN) e due aperture settimanali (martedì & giovedì) del botteghino al palazzetto dalle 18.00 alle 20.00 nel mese di Maggio.

Ieri sera è partito il periodo ABBONAMENTI a PREZZI SCONTATI attivo fino al 31 maggio, dopodiché tutte e quattro le tipologie saranno maggiorate come importi:

• VERDE INTERO – 170€* (tribuna verde numerata)

• VERDE SUPPORTER – 150€* (tribuna verde corta numerata sotto la curva BB)

• ROSSO INTERO – 130€* (tribuna rossa non numerata)

• ROSSO RIDOTTO U19 – 90€* (tribuna rossa non numerata)

* prezzi validi solo fino al 31 maggio.

Chi ha diritto all’abbonamento ridotto U19?

Gli abbonamenti ridotti U19 sono riservati a coloro di età inferiore ai 19 anni, con obbligo di esibizione documento d’identità ai cancelli.

La CURVA SUPPORTER è un’ottima soluzione per coloro che vogliono vivere la gara da molto vicino al campo, con posto assicurato e numerato, intonando cori insieme alla curva dei tifosi nel settore sovrastante.

Biglietto omaggio per diversamente abili da richiedere via e-mail a biglietteria@cuneovolley.it entro tre giorni prima della gara.

Ingresso omaggio per i bambini 0-5 anni, che potranno entrare senza biglietto e non dovranno occupare posti a sedere.

Il costo del biglietto singolo verrà comunicato di partita in partita e con importo variabile a seconda della calendarizzazione e dell’avversario ospitato.

