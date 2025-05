Giaguari Torino, vittoria assoluta contro i Pirates 

I Pirates, con una lista di infortunati lunga un chilometro ed ormai matematicamente condannati ai playout contro i Lions Bergamo per cercare di rimanere in IFL, non hanno costituito un ostacolo insormontabile. Pur battendosi con la loro proverbiale caparbietà e senza risparmiarsi per tutta la durata dell’incontro, la differente caratura tecnica dei Giaguari ha avuto la sua importanza nell’evoluzione della partita.

I Giaguari hanno liquidato la pratica nel primo tempo, con un touchdown pass di Lewandowski per Salsa ed una corsa di La Rocca nel primo quarto, ed un’altra segnatura su corsa di Tenconi nella seconda frazione.

Un intercetto in end zone subito da Lewandowski non ha permesso ai Giaguari di aumentare il vantaggio nel primo tempo, e nel secondo tempo i padroni di casa hanno amministrato la partita senza premere troppo sull’acceleratore.

Un field goal di Salsa nel terzo quarto aggiungeva altri tre punti prima che lo stesso Salsa ricevesse il suo secondo touchdown di giornata dalle mani di Lewandowski per il 30-0 finale. In realtà ci sarebbe anche un’altra segnatura di Tenconi, che però viene annullata per un fallo in linea.

Da registrare l’ottimo esordio di Gabriel Piola, il ricevitore italo brasiliano che ha ridato varietà al gioco aereo torinese, da qualche partita sulle spalle del solo Salsa, e l’ottima prova in difesa di Daniele Latorraca, autore di due intercetti.

Archiviata la pratica qualificazione, resta ancora l’ultima partita della stagione regolare che vedrà i Giaguari ospitare, domenica prossima, i lanciatissimi Guelfi Firenze, autori finora di un ruolino di marcia perfetto con nove vittorie su altrettante partite. Un’eventuale vittoria dei torinesi (o una sconfitta degli Skorpions Varese, che domenica affronteranno i Lazio Marines) potrebbe riportare i Giaguari al secondo posto in classifica, con la possibilità di ospitare la qild card in casa. Nell’altro girone, ad una giornata dal termine, i giochi sembrano fatti, a meno di clamorose sorprese. Saranno i Dolphins Ancona a giocare direttamente la semifinale, mentre i Frogs Legnano dovrebbero finire al secondo posto ed essere, presumibilmente, gli avversari dei Giaguari, ed i Panthers Parma, terzi, potrebbero affrontare i Giaguari nel caso quest’ultimi riuscissero ad agguantare la seconda piazza.

LE DICHIARAZIONI DEI PROTAGONISTI

Juha HAKALA - Defensive Coordinator: «Mi è piaciuta molto l’attitudine dei ragazzi, oggi, erano preparati alla partita. In difesa è sempre bello quando realizzi uno shutout, perché significa che hai fatto le cose per bene. Sui passaggi abbiamo giocato molto bene, Daniele Latorraca ha fatto due grandi intercetti che ci hanno aiutato a sbrogliare un paio di situazioni. Sono davvero molto soddisfatto ma dobbiamo essere realistici, perché abbiamo incontrato la squadra ultima in classifica, mentte la prossima settimana arriverà la prima in graduatoria. La prossima settimana sarà importantissimo perché vogliamo giocare in casa la partita di wild card e sarà comunque una buona gara di preparazione per la partita di playoff. Sarà una sfida interessante e la cosa più difficile per noi sarà trovare il giusto abbinamento per marcare i loro eccellenti ricevitori. Nei playoff dovremo poi incontrare una squadra nuova, che non abbiamo mai incontrato in stagione ma che abbiamo già visto giocare. Se sarà Parma hanno un gran pacchetto di ricevitori ed un ottimo running game, se invece sarà Legnano dovremo fare i conto con Zahradka che dirige il gioco aereo, Kittner e Pulsinelli che stanno avendo un’ottima stagione, ed anche loro hanno un gran numero di giocatori che possono davvero essere pericolosi, ed entrambe le squadre hanno una linea d’attacco molto forte e sarà una sfida molto difficile, qualunque sia l’avversario».