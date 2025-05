Paffoni: a Misters non riesce il doppio miracolo finale, si va a gara 5

Barcolla la Paffoni, che in gara 4 non riesce a chiudere la serie al Pala Cipir con la Fabo Herons che risorge dalle ceneri e pareggia nuovamente la serie vincendo 92-94. È proprio Montecatini a iniziare forte con Natali e Arrigoni a segnare lo 0-4 che tiene banco per i primi minuti.

La Fulgor si rimette però velocemente in piedi ed effettua il sorpasso che apre il botta e risposta del primo quarto, con le infilate di Paolin a dilatare il punteggio fino a un massimo vantaggio di 7 punti, che però gli aironi riescono a ridurre al 24-23 del 10'.