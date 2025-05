Club76: i risultati del weekend  

Altro fine settimana in campo per il Club76.

In Under 13 Regionale il Club76 Fenera Chieri Gold batte 3-0 le zanzare dell'Igor Volley. Le “clubbine” concludono il loro girone a punteggio pieno e si qualificano per la Final Four regionale di U13, in programma domenica 25 maggio, così come il Club76 Playasti, che raggiunge la Final Four Regionale.