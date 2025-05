BEA Chieri: le gare del settore giovanile 

La scorsa settimana, BEA Chieri ha festeggiato la qualificazione matematica delle Under 14 Femminili alle Final Four per il titolo. Grazie alla vittoria in trasferta con Don Bosco Crocetta, nella gara di ritorno della seconda fase, le Leoparde sono certe di essere tra le prime quattro squadre in regione. I Top Junior vincono con Tam Tam e l'Under 15 Uisp supera Usac Rivarolo. L'Under 14 Regionale cede con Paladini Junior e chiude al quarto posto la seconda fase Top.