Derthona Basket, BCC Derthona e Torneo Armana insieme anche nell’edizione 2025

Derthona Basket e BCC Derthona Basket scendono nuovamente in campo al fianco di uno dei principali tornei 3x3 a livello nazionale, il Torneo Armana . È con grande piacere che le due Società annunciano il rinnovo della partnership anche in occasione della 21^ edizione del torneo, in programma il 14 e 15 giugno nella storica location del campetto di Corso Giuseppe Garibaldi a Tortona.

Derthona Basket, BCC Derthona Basket e Torneo Armana costituiscono eccellenze nel mondo della pallacanestro nazionale, il primo come squadra di vertice della Serie A maschile, il secondo della Serie A1 femminile ed il Torneo Armana come uno dei principali esponenti del 3X3 in Italia.

Le Società collaboreranno nella realizzazione della manifestazione con particolare attenzione al settore giovanile (Under 13/14-U16-U18, oltre al Torneo Young Femminile) ed al minibasket, confermando l’impegno di entrambe per lo sviluppo del movimento giovanile sul territorio e nell’ottica di avvicinare sempre più ragazzi al gioco del basket. Anche per questa edizione, inoltre, il Torneo Armana sarà sede della Festa del Minibasket del Derthona Basketball Lab e del BCC Derthona, con una mattinata dedicata al gioco dei più piccoli, che verranno tutti premiati con un gadget del Torneo.

Il Torneo Armana, nato per ricordare la figura del prof. Mario Armana, pure nel 2025 sarà una delle tappe Master del Circuito 3×3 Italia - FIP Circuit , circuito ufficiale della Federazione Italiana Pallacanestro dedicato al movimento del 3-contro-3. In aggiunta al torneo Master, sempre maggiore risalto ed importanza verranno dati ai tornei Minibasket , Giovanili (Under 14/16/18) , Dilettanti , Young Femminile , Over 40 ed Open maschile , a conferma di come Tortona sia davvero Basket Town.

DICHIARAZIONI

« Siamo felicissimi che questa partnership con realtà importanti nel panorama della massima serie di pallacanestro come la Bertram Derthona e l’Autosped G BCC Derthona continui anche per la 21^ edizione del Torneo», dicono Marco e Matteo Armana .

« Vorremmo fare un ringraziamento particolare ai due presidenti Marco Picchi e Maurizio Sacchi ed a tutto lo staff dirigenziale delle due società che hanno accolto con entusiasmo il nostro progetto ed hanno messo in campo le loro forze per darci supporto nella realizzazione dell’edizione 2025. Un ringraziamento particolare anche al dott. Beniamino Gavio che non ha fatto mancare la sua vicinanza al Torneo Armana, dimostrandosi grande appassionato di basket e soprattutto persona di grande cuore. La dimostrazione è anche la costruzione della Cittadella dello Sport che diventerà, sicuramente, un vero e proprio esempio di struttura ludico-sportiva a livello nazionale. Ma, tornando al 2025, ci preme sempre ricordare come il Torneo Armana abbia come primario obiettivo devolvere in beneficenza i propri proventi, sostenendo, ormai da molti anni, l’Associazione Enrico Cucchi – Volontari per le Cure Palliative del Dolore» . È per questo scopo benefico che vogliamo ringraziare tutti i partecipanti al Torneo e tutti i genitori che portano i loro bambini a giocarlo, anche per sostenere il nostro scopo».

Il presidente del Derthona Basket, Marco Picchi: «Il Torneo Armana è da oltre vent’anni un appuntamento immancabile dell’estate per tutti gli appassionati di basket del territorio tortonese. Anche per l’edizione 2025, il Derthona Basket è orgoglioso di sostenere questa manifestazione, che continua a crescere e a coinvolgere sempre più persone. Fin dalle prime edizioni, molti dei nostri tesserati hanno partecipato attivamente, onorando la memoria di Mario Armana, figura indimenticabile nella storia del nostro club. Il prestigio del torneo è ormai riconosciuto anche a livello nazionale e ogni anno è emozionante vedere quanta passione si respiri intorno ai campi della nostra città».

Il presidente del BCC Derthona, Maurizio Sacchi: «Siamo felici di rinnovare la partnership con il Torneo Armana anche in questa stagione. Si tratta di uno storico appuntamento, che da 21 anni rappresenta uno dei momenti più importanti dell’estate sportiva tortonese. Anche nel 2025 saranno tantissimi i ragazzi e le ragazze, i giocatori e le giocatrici, che scenderanno in campo condividendo la passione per il 3x3, in un clima di competizione ed emozioni. Siamo felici di partecipare a questo evento, al termine della nostra prima stagione in Serie A1, affiancando un’altra grande eccellenza del territorio come l’Armana».

Il Torneo Armana 2025 vi aspetta sabato 14 e domenica 15 giugno al Campetto di Corso Garibaldi a Tortona. Per tutte le informazioni si può andare sul sito ufficiale www.torneoarmana.it oppure sui profili FB ed Instagram del Torneo Armana.