La Tecnicaer MTS Santena cede in casa a Modena in Gara 1 Playoff

Si arriva finalmente ai playoff promozione per l'accesso alla serie A2 , per la prima volta nella storia della formazione santenese. Fra le mura amiche del PalaSer, la Tecnicaer Santena ospita il Volley Modena , squadra arrivata seconda nel girone B. Non basta però un palazzetto gremito di tifosi a spingere le tigri al successo: dopo quasi due ore di gioco la spuntano le emiliane, che si impongono per 3-1 grazie ad una maggiore solidità in difesa e attacco.

Coach Zanelli parte con il sestetto base: Granieri in palleggio, Cabassa opposto, Destefanis e Ruggiero in centro, Riva e Malinov in banda e Formaggio libero. Nel primo set si parte in perfetto equilibrio, nessuna delle due formazioni riesce a prendere il largo. Sul 18 pari è Modena a mettere a segno un parziale di 3 punti e portarsi avanti (18 - 21). Coach Zanelli cerca di correre ai ripari chiamando due time out di seguito, ma non ottiene l'effetto sperato. Così la formazione modenese si aggiudica il primo set per 25-21.

Nel secondo parziale si vede una reazione delle tigri santenesi che dopo un inziale punto a punto scava un solco fino al 19-7. Una fiondata di Riva in diagonale e un errore in attacco avversario chiudono il parziale sul 25-14 per la Tecnicaer. 1-1 e si riparte.

Nel terzo set purtroppo Destefanis e compagne non iniziano con lo stesso "sprint" del secondo e il parziale è compromesso fin dalle prime giocate: nessuno dei fondamentali della formazione di casa è incisivo e si accumulano più errori che punti. L'allenatore di casa cerca nei cambi una soluzione per poterne uscire, ma senza successo. Si arriva così alla fine del set, che viene vinto da Modena per 25-15.

Nel quarto e decisivo set le tigri riescono a reagire e a mettere in campo un gioco più incisivo e fluido, trovando in Cabassa e Riva le migliori realizzatrici. Modena dal canto si rivela ancora una volta squadra solida, soprattutto in difesa. Il set è equilibrato, si gioca punto a punto. Sul 23 pari è Modena che mette a terra il match point con un attacco in mezzo alle mani del muro santenese e si porta sul 24-23. Coach Zanelli, chiama iltime out per cercare il tutto per tutto. Grazie ad un errore in attacco, la Mts pareggia i conti sul 24 pari, ma con due attacchi dell'opposto modesene il 26-24 arriva come un macigno sulla formazione di casa.

Ora subito a Modena per la gara di ritorno, che determinerà la formazione qualificata al secondo turno. Alla Tecnicaer servirà un successo per 3-0 per passare o per 3-1 per garantirsi quantomeno la disputa del golden set.

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1 FEMMINILE - PLAYOFF PROMOZIONE GARA 1

MTS TECNICAER SANTENA - VOLLEY MODENA 1-3

Parziali (21/25, 25/14, 15/25, 24/26)

MTS TECNICAER SANTENA: Cabassa 21, Tonelli, Granieri 3, Vione, Malinov 2, Venco 1, Nardoianni 3, Ruggiero 9, Riva 17, Lazzarin, Destefanis (K) 7, Tesanovic 3 Liberi: Formaggio, Ponassi. Allenatori: Zanelli, Demichelis.