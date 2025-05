La Reale Mutua Torino ’81 Iren domani in trasferta contro Lazio Nuoto per la semifinale di ritorno

Dopo il successo di sabato in gara 1, la Reale Mutua Torino ’81 Iren scenderà in vasca domani sera alle Cupole di Acilia contro la Lazio Nuoto per la semifinale di ritorno. I ragazzi di Simone Aversa, davanti ai circa 1000 tifosi gialloblù presenti al Palazzo del Nuoto di Torino, hanno vinto 14-12 contro i laziali e andranno in cerca della vittoria per conquistare la finale play-off.

Simone Aversa presenta la sfida: «Abbiamo metabolizzato in fretta gara 1, che è sempre la partita più delicata per chi gioca in casa. Dopo aver rivisto la partita, ci siamo concentrati sugli aspetti che dobbiamo migliorare per il match di ritorno, apporteremo piccoli accorgimenti per contenere le ripartenze veloci della Lazio, che ora conosciamo meglio. Entriamo in acqua mercoledì sera con la consapevolezza di poter disputare una partita di livello, ci vorrà maturità e spirito di sacrificio da parte di tutti».

La partita si disputerà mercoledì 21 maggio alle ore 20:00 presso il centro sportivo Le Cupole di Acilia (RM). Il match verrà trasmesso in streaming sul canale YouTube “VideoSSLazioNuoto”.

SEMIFINALI PLAY-OFF GARA 2

Ischia Marine Club – Chiavari Nuoto 0-1

Vela Ancona Nuoto – Check-Up R.N. Salerno 0-1

FuturEnergy R.N. Sori – AC Group Canottieri Napoli 0-1

S.S. Lazio Nuoto – Reale Mutua Torino ’81 Iren 0-1