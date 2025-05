Il BCC Derthona saluta e ringrazia Nina Premasunac

Nina Premasunac non sarà nel roster dell’ Autosped BCC Derthona che scenderà in campo nella stagione 2025/26. Due stagioni e mezza insieme, 81 presenze, 621 punti e 577 rimbalzi sono solo alcuni dei numeri che raccontano di annate ricche di successi e di tanti momenti emozionanti. La conquista della Coppa Italia di A2 a Battipaglia nel marzo 2023, il primo trofeo nazionale nella storia del Club, e la storica promozione in Serie A1 ottenuta a maggio 2024 al termine della finale contro San Giovanni Valdarno sono due dei momenti più belli del percorso compiuto insieme dall’Autosped BCC Derthona e da Nina Premasunac.

Nel 2024/25, la giocatrice croata classe ’92 ha dato il proprio contributo al raggiungimento di nuovi prestigiosi traguardi: la Final Four di Coppa Italia e il quarto posto in classifica al termine della regular season. In queste stagioni, Premasunac ha avuto un ruolo importante nella crescita vissuta dalla Società. A lei, l’Autosped BCC Derthona ora augura le migliori fortune per le prossime tappe della sua carriera.