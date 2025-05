L’Under 13 del Cuneo Volley è Campione Territoriale anche nel 6vs6

Continua a sorprendere la stagione della formazione biancoblù, che mette a segno un clamoroso en plein conquistando tutti i titoli territoriali giovanili messi in palio dal Comitato Territoriale Cuneo-Asti. L’ultimo trionfo in ordine di tempo è quello dell’ Under 13 , che, dopo aver centrato i titoli regionale e territoriale nel 3vs3, si conferma assoluta protagonista anche nel 6vs6, portando a casa un nuovo prestigioso successo.

Il titolo è stato assegnato nella serata di lunedì 19 maggio, al termine dell’ultima giornata del girone. La squadra si è laureata campione grazie al primo posto in classifica, ottenuto con un percorso impeccabile: 7 vittorie su 7 incontri disputati. I biancoblù hanno superato tutti gli avversari, vincendo sei partite con un netto 3-0 e cedendo un solo set nel match d’esordio, chiuso 3-1.

Un risultato che consacra definitivamente Cuneo come punto di riferimento della pallavolo locale, con ben cinque titoli territoriali conquistati nella stagione, dall’Under 13 fino all’Under 19.

Un percorso di crescita costruito con impegno, passione e continuità, frutto del lavoro coordinato di staff tecnici preparati e di un settore giovanile in costante sviluppo. Il successo dell’Under 13 nel 6vs6 rappresenta l’ennesima conferma di una filosofia vincente, orientata non solo ai risultati, ma soprattutto alla formazione di atleti e persone.

Dopo la conquista del titolo, l’allenatore Andrea Marino ripercorre con orgoglio il cammino della sua squadra, sottolineando l’importanza del lavoro svolto in palestra e della crescita dei suoi atleti nel corso della stagione: «Essere diventati campioni territoriali Under 13 6vs6 è una grandissima soddisfazione, non solo per il risultato in sé, ma per il percorso che ci ha portati fino a qui. Questi ragazzi hanno lavorato con impegno, passione e spirito di squadra per tutta la stagione, dimostrando una crescita costante sia dal punto di vista tecnico che umano. Abbiamo affrontato momenti difficili, ma ogni sfida è stata un’occasione per migliorarci. Questo titolo è il frutto del lavoro quotidiano in palestra, della fiducia reciproca e della voglia di non mollare mai. Ringrazio ogni singolo atleta, le famiglie che ci hanno sempre sostenuto e aiutato con i trasporti, lo staff, in particolare Andrea Testa e Mario Barbiero, e tutta la società Cuneo Volley per aver creduto in questo gruppo. Questo è solo l’inizio. Il futuro di questi giovani è pieno di potenziale e sono orgoglioso di averli accompagnati in questo cammino. Ora continueremo gli allenamenti in vista del torneo nazionale di Treviso, dove ci confronteremo contro le formazioni Under 13 più forti d’Italia. La stagione non è ancora finita».

«Un altro titolo si aggiunge alla bacheca, quello dell’Under 13 6vs6 territoriale, che si unisce agli altri traguardi conquistati. - ha dichiarato Mario Barbiero, direttore tecnico del settore giovanile cuneese. - Un percorso straordinario che testimonia l'ottimo lavoro svolto dalla squadra guidata da Andrea Marino. I ragazzi sono cresciuti, hanno mostrato un grande potenziale e hanno certamente meritato questo riconoscimento. Questa squadra non si ferma qui e proseguirà con la finale della Boy League e con la finale nazionale Under 13 prevista per il mese di giugno. Ci aspettano ancora numerose opportunità per crescere e continuare a confrontarci con le migliori realtà del panorama nazionale».

A farsi portavoce di questa emozione collettiva è Riccardo Sottile, capitano dell’Under 13 Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo, che racconta l’essenza di un’annata speciale, lo spirito di squadra costruito giorno dopo giorno e le aspettative per il prestigioso torneo di Treviso, ultimo appuntamento della stagione: «La nostra avventura è iniziata a settembre, quando ci siamo trovati in palestra, entusiasti e felici di iniziare una nuova stagione. Allenamento dopo allenamento, tra fatica, divertimento, passione e tanto sudore, siamo cresciuti come squadra e come singoli, affrontando insieme ogni sfida e superando ogni ostacolo con determinazione e spirito di gruppo. Questo percorso di crescita ci ha portato ieri a vincere il titolo territoriale, un risultato che premia il nostro impegno e ci riempie di orgoglio. Ora ci aspetta l’ultimo appuntamento della stagione: il prestigioso torneo di Treviso, in programma a giugno. Sarà un’occasione unica per confrontarci con alcune delle squadre più forti d’Italia, vivere momenti intensi e portare a casa un’esperienza indimenticabile, sia dal punto di vista sportivo sia umano. Per molti di noi sarà anche il momento di salutare questa categoria: dopo una stagione davvero speciale, speriamo di poter concludere questa avventura nel migliore dei modi».

Under 13 Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo: Albenga M., Armando M., Baudena F., Belvolto L., Buttafarro S., Fontana L., Gastaldi M., Luciano T., Maffei S., Marchisio M., Mellano L., Paz y Mino Ruales C., Porello G., Silumbra F., Sina A., Smedile L., Sottile R. All. Marino. All. Testa. All. Barbiero.