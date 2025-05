Olimpo Alba promuove il basket gratis fino al 6 giugno

L’Olimpo Basket Alba, per promuovere la pratica sportiva, lancia tre settimane di attività gratuita per tutti i bambini e le bambine nati dal 2012 al 2018!

Lo sport è fondamentale nella vita di tutti, per la salute e la socialità, ma soprattutto è essenziale nella crescita sana e virtuosa dei più piccoli e dei ragazzi e delle ragazze che saranno gli adulti di “domani”.