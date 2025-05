Igor Agil Volley: splendida promozione in Serie D

Promozione in serie D : è questo lo splendido traguardo raggiunto dalla squadra di Prima divisione targato Agil Igor Volley . Un risultato che il gruppo guidato da Valeria Alberti ha conquistato sul campo con tanto impegno, tanta fatica in palestra e grandi battaglie sotto rete. Fondamentale è stata la vittoria di martedì 20 maggio a casa di Teamvolley Lessona, valevole come gara 2 della semifinale: le Igorine hanno vinto 2-3 in rimonta mettendo in campo tenacia, pazienza e tanto cuore.

Come previsto dal regolamento il campionato ha previsto una fase regolare, che la Igor ha chiuso al secondo posto con sole due sconfitte e 14 vittorie, due gare con eventuale golden set per gli ottavi e i quarti e la semifinale al meglio delle tre gare. Per la squadra di Alberti è stata nella seconda fase un percorso netto, fatta di prove difficili ma che hanno fatto emergere sempre il carattere e la crescita del gruppo. Ora è prevista una fase di finale, sempre al meglio delle tre gare, che prevede l'assegnazione dello scudetto (entrambe le finaliste sono promosse in D): avversaria sarà la vincente fra Occimiano e Bellinzago (si gioca per loro gara 3).

Una nota importantissima: quello targato Agil Igor Volley è un gruppo interamente Under 16, l'unico interamente Under 16 di tutta la Prima divisione, ecco perché la promozione assume un sapore ancora più speciale, a riprova dell'importanza di lavorare con e per i giovani, offrendo loro la migliore proposta per crescere. La squadra ha anche partecipato al campionato di categoria regionale, vincendo il titolo territoriale e disputando un percorso regionale importante.

Valeria Alberti: «Non siamo contente, siamo contentissime. Era uno degli obiettivi di inizio stagione, abbiamo lavorato tanto, ci abbiamo creduto tanto e abbiamo lottato contro tutto e di più, 'sfortune' comprese. Ora ci godiamo questa vittoria, questa conquista e testa alla finale, perché vogliamo fare bene fino alla fine».