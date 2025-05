La Reale Mutua Torino ’81 Iren vola in finale play-off!

Continua il sogno promozione per la Reale Mutua Torino ’81 Iren che vince gara 2 contro la Lazio Nuoto per 11-12 . In finale affronterà la Canottieri Napoli che ha archiviato il Sori in due partite.

LA PARTITA:

Inizia il match e la Reale Mutua Torino ’81 Iren passa in vantaggio con la rete di Tononi, ma la Lazio quest’oggi entra subito in partita: Dominici trova il pareggio, Troiani fa il 2-1 e Silvestri allunga sul +2. La Torino ’81 rialza la testa con Lisica per il 3-2 allo scadere del primo tempo. Si rientra in acqua, la Lazio segna il 4-2 con Korban in superiorità numerica e Giacomone sigla il gol del 5-2, ma i gialloblù reagiscono con Colombo per il 5-3. I padroni di casa attaccano con Korban, Lisica fa il 6-4 dal perimetro in superiorità numerica, ma Silvestri allunga sul +3. A cinque secondi all’intervallo lungo la Lazio Nuoto trova il massimo vantaggio con la rete di Costanzo per l’8-4.

Al cambio vasca la Torino ’81 reagisce: Tononi sigla l’8-5 in superiorità numerica, Maffè fa il -2 e Costa segna la rete dell’8-7. I gialloblù sono in partita e pareggiano i conti con il missile dalla distanza di Gattarossa, ma la Lazio alza la testa con il gol di Giacomone in superiorità numerica che vale il 9-8. Si rientra in acqua per l’ultimo tempo di gioco, la Reale Mutua Torino ’81 Iren pareggia con capitan Maffè e passa in vantaggio con il mancino Giacomo Novara, ma i padroni di casa fanno il 10-10 con Olivi. La partita inizia ad infiammarsi e la Lazio ripassa in vantaggio con Tresa, ma la Torino ’81 reagisce con Gattarossa e, a quaranta secondi dalla fine, Ermondi realizza il gol dell’11-12 che chiude il match.

LE ANALISI:

Simone Aversa al termine della sfida: «È una grande soddisfazione riportare la Torino'81 in finale per la promozione in A1, è un traguardo che ci eravamo prefissati. Oggi i ragazzi sono stati bravissimi a rimanere in partita mentalmente dopo i primi due tempi, nei quali la Lazio ha giocato con grande intensità, l’inerzia era tutta dalla loro parte. Dal terzo tempo, con ordine in attacco e una migliore organizzazione difensiva, siamo riusciti a minare le sicurezze dei nostri avversari, quasi una fotocopia di gara 1, ma a parti invertite. Un grande merito di questa squadra è stato difendere con grande sacrificio nonostante le tante espulsioni a sfavore. Complimenti ai ragazzi per la tranquillità che hanno dimostrato in acqua e per l'attenzione a contenere le ripartenze dei nostri avversari, aspetti su cui abbiamo focalizzato l’attenzione negli ultimi allenamenti».

Per poi continuare: «La squadra dopo gara 1 ha fatto un ulteriore crescita sotto il profilo del gioco, dell'applicazione e della presenza in acqua. Per il terzo anno consecutivo affronteremo la Canottieri Napoli, possiamo considerarla una "bella", per vincere dobbiamo fare un ulteriore upgrade!».

IL TABELLINO:

S.S. LAZIO NUOTO – REALE MUTUA TORINO ’81 IREN 11-12

Parziali (3-2; 5-2; 1-4; 2-4)

S.S. LAZIO NUOTO: Marchetti, Olivi 1, Dominici 1, Silvestri 2, Korban 2, Nenni, Russo, Costanzo 1, Tresa 1, Troiani 1, Giacomone 2, Righetti, Leoni, Filippi. All. Ruffelli

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN: Aldi, Lisica 2, Abate, Tononi 2, Maffè 2, Cigolini, Costa 1, G. Novara 1, Gattarossa 2, E. Novara, Colombo 1, Santosuosso, Ermondi 1. All. Aversa

ARBITRI: GOMEZ – PETRAGLIA

LE NOTE: Usciti per limite di falli Abate (T) nel terzo tempo, Novara (T) e Tononi (T) nel quarto tempo. Ammoniti i tecnici Ruffelli (L) e Aversa (T) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Lazio Nuoto 7/ 16 e Reale Mutua Torino ’81 Iren 4/9.