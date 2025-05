Si ferma la stagione della Paffoni: gara 5 va a Montecatini

Si conclude in gara 5 la stagione della Paffoni, che nella decisiva "bella" per il passaggio del turno vede scivolare ogni speranza in un brutto terzo quarto, che produce il risultato finale di 86-76. Inizio che sorride ai rossoverdi che riescono subito a mettersi in moto e guadagnare un vantaggio anche di 7 lunghezze, che però gli aironi sono bravi a contenere e arginare in pochissimi minuti. Misters lascia subito intravedere i lampi di quella che sarà una super partita dall'arco (6/6 da tre punti) e incendia il punto a punto che, nel finale di quarto, registra il 18-22 esterno con l'ultima firma di Corgnati.

Nel secondo quarto Montecatini riprende velocemente ritmo con Sgobba e Arrigoni al comando e la Fulgor cerca di inseguire con Misters a mostrare la strada e tenere i compagni agganciati al testa a testa.

L'intervallo dice 45-40 per la Fabo e lascia intravedere un secondo tempo di battaglia vera, a ricalcare quello che la serie è stata per 4 gare, ma qualche errore di troppo permette agli Herons di allungare subito fino alla doppia cifra di vantaggio e iniziare a prendere il largo verso un divario sempre più difficile da colmare. Il 30' segna un netto -20 della Paffoni, che si ritrova chiamata all'impresa, ma con Ferraro riesce a rosicchiare punti importanti, anche se troppo lentamente: Paolin porta i rossoverdi a -10 con poco più di 3' da giocare, ma l'attenzione della Fabo è alta e i padroni di casa riescono a non far arrivare mai Balanzoni e compagni sotto la doppia cifra di svantaggio, gestendo al meglio il tempo rimasto e il vantaggio accumulato per approdare in semifinale.

Fabo Herons Montecatini - Paffoni Fulgor Basket Omegna 86-76

Parziali (18-22, 27-18, 27-12, 14-24)

Fabo Herons Montecatini: Marco Arrigoni 22 (7/10, 1/2), Giorgio Sgobba 18 (3/7, 4/5), Jose alberto Benites vicente 14 (4/5, 2/4), Nicola Natali 10 (5/7, 0/2), Adrian Chiera 7 (2/3, 1/1), Tautvydas Kupstas 7 (2/3, 1/3), Daniele Dell'uomo 4 (2/3, 0/3), Alessandro Paesano 4 (1/2, 0/0), Emanuele Trapani 0 (0/0, 0/2), Matteo Aminti 0 (0/0, 0/0), Giulio Giannozzi 0 (0/0, 0/0), Nicola Mastrangelo 0 (0/0, 0/0)

Paffoni Fulgor Basket Omegna: Andris Misters 23 (2/5, 6/6), Francesco Paolin 14 (4/8, 1/3), Matteo Corgnati 14 (5/6, 0/2), Massimiliano Ferraro 10 (2/4, 2/2), Jacopo Balanzoni 8 (3/7, 0/0), Matteo Maruca 5 (0/4, 1/6), Saverio Mazzantini 2 (1/1, 0/1), Arsenije Stepanovic 0 (0/1, 0/4), Vitalii Kuznetsov 0 (0/0, 0/0), Tommaso saverio Bellarosa 0 (0/0, 0/0)