L’Autosped ringrazia e saluta Valentina Gatti

Nel 2024/25 ha fatto parte del roster della squadra che ha raggiunto la Final Four di Coppa Italia di Serie A1 e condotto una stagione regolare di alto livello, terminata con il quarto posto in classifica.

Valentina chiude i suoi quattro anni nel Club, suddivisi in due esperienze, con 109 presenze e 688 punti mandati a referto.

Il Club la ringrazia per l’impegno e la professionalità che ha sempre messo in campo nelle stagioni in cui ha fatto parte del roster e le augura le migliori fortune per le prossime avventure.