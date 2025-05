MTS Tecnicaer Santena perde fuori casa contro Modena

Purtroppo la gara di ritorno di playoff promozione non ha dato il risultato sperato: la MTS Tecnicaer Santena torna da Modena con una sconfitta per 3-0 che interrompe la rincorsa al sogno promozione in A2. Destefanis e compagne oppongono resistenza solo nella prima parte del primo set, sul punto a punto fino al 18 pari, quando arriva un parziale di 6 punti che porta Modena al set point: il primo parziale termina così 25-19.

Nel secondo set le tigri santesi abbassano le difese e in pochi minuti si trovano già in svantaggio per 9-17. Coach Zanelli cerca di correre ai ripari, ma senza grandi risultati. Il parziale viene dunque vinto dalle padrone di casa per 25-11. Finisce qui per le tigri la possibilità di passare il turno.

Nel terzo set, ininfluente dal punto di vista del risultato, gli animi sono un po' più leggeri e Destefanis e compagne giocano con maggiore tranquille. Si arriva così al 22 pari. Modena però non si lascia sfuggire l'occasione di chiudere il set e allunga per il definitivo 25-22.

Una sconfitta che manda in archivio una stagione comunque di assoluto livello per la MTS Tecnicaer Santena, che si confrontava per la prima volta nella sua storia con il campionato di B1. Partita con mire di salvezza si è trovata ben presto a veleggiare nelle parti nobili della classifica, quelle che hanno permesso di sognare e raggiungere l'ambito traguardo dei playoff promozione.

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1 FEMMINILE - PLAYOFF PROMOZIONE - RITORNO

VOLLEY MODENA VS MTS TECNICAER SANTENA 3-0

Parziali (25/19 25/11 22/22)

MTS TECNICAER SANTENA: Cabassa, Tonelli, Granieri, Vione, Malinov, Venco, Nardoianni, Ruggiero, Riva, Lazzarin, Destefanis (K), Tesanovic

Liberi: Formaggio, Ponassi

Allenatori: Zanelli, Demichelis