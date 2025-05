Giaguari Torino: il prepartita in vista della sfida contro i Guelfi Firenze

Ultima partita di regular season per i Giaguari Torino che, dopo aver conquistato i playoff con la vittoria sui Pirates la scorsa settimana, ospitano i fin qui imbattuti Guelfi Firenze per cercare di conquistare la seconda posizione nel girone che significherebbe giocare la wild card in casa.

Sarà un compito impegnativo, visto che Firenze guarda tutti dall’alto in basso con il suo bottino di nove vittorie su nove partite ed una media di oltre quaranta punti segnati a partita e che non ha dato fin qui alcun cenno di voler alzare un po’ il piede dall’acceleratore in vista della post season.

I Giaguari, dal canto loro, sono comunque soddisfatti per aver centrato il primo obiettivo stagionale, che era quello di raggiungere i playoff, sebbene il percorso fatto per arrivarci lasci ben più di un rimpianto, visto il campionato a due facce fin qui disputato: eccellente in casa, disastroso in trasferta.

Proprio tra le mura amiche del Totta i ragazzi di Coach Ramler tenteranno di fare lo sgambetto alla prima della classe, puntando su un attacco finalmente di nuovo in grado di muovere la palla con continuità e non più monodimensionale, e su una difesa che, pur orfana di McCarthy ancora infortunato, cercherà di non commettere gli stessi errori della partita di andata quando, dopo aver più o meno tenuto il passo del temibile attacco fiorentino, sparì completamente dal campo nel secondo quarto lasciando via libera alle scorribande dei giocatori in maglia viola.

Coach Hakala ha provato diverse alternative nella partita con i Pirates e sarà interessante capire cosa avrà escogitato per fermare Fimiani e compagni e, soprattutto, se avrà successo nel farlo.

Come detto in apertura, una vittoria cambierebbe tutto per i Giaguari, che potrebbero ospitare la terza del girone A, presumibilmente i Panthers Parma, al Totta di Borgaretto. Una sconfitta, invece, a meno di una contemporanea sconfitta anche degli Skorpions Varese, manderebbe i Giaguari a rendere visita ai Frogs Legnano al Vigorelli di Milano. Una trasferta tutto sommato agevole, almeno come chilometraggio, per uno scontro storico tra due franchigie che si affrontarono per la prima volta nel lontano 1981.

Sapremo domenica, nel tardo pomeriggio, la sorte definitiva che toccherà ai Giaguari.

Il kickoff della partita è fissato per le ore 15, ed è prevista la trasmissione in streaming sul canale youtube di FIDAF TV.