Asti Padel Teams: seconda giornata di Campionato CSI 2025

Nella stessa serata più agevoli le vittorie di A-Team (6-0/6-3/6-1) e I Puntazos (6-1/6-2/6-3) rispettivamente su Net King Padel e Benfatto Smash Team, la squadra casalese che deve ancora ambientarsi nel difficile campionato astigiano.

Mercoledì 21 colpaccio di Costa Barber Shop 1973 che tira fuori dal cilindro una prestazione maiuscola e riesce a battere 2-1 i veterani della competizione F.T.P. Soc. Coop., seppure con una formazione rinnovata che deve ancora trovare la giusta amalgama. Questi ultimi, dopo aver avuto la palla del set point nella prima frazione sul risultato di 5-2, riescono a farsi recuperare fino al pareggio, vincendo poi gli ultimi due game (7-5). Nel secondo set situazione simile ma al contrario: dopo il 5-1 iniziale, F.T.P. si rifà sotto sul 5-5, ancora un game a testa e si va al tie-break, vinto da Costa che infine, nell’ultimo set, stravince 6-2.

Vedi l’incontro integrale su Youtube: F.T.P. Soc. Coop vs Costa Barber Shop 1973

Nel campo a fianco il big-match di giornata ha visto trionfare Those Six su Treni Golf Asti Padel con un rotondo, ma non poco combattuto, 3-0 (6-4/6-4/6-3), segno che i primi vogliono già far capire agli avversari le loro intenzioni, anche se i secondi non staranno di certo a guardare e la lotta per i primi posti sarà sempre più serrata.

La squadra del Golf Club astigiano cercherà di rifarsi mercoledì 28 contro 100k, di riposo in questo turno, mentre Those Six se la vedrà con Net King Padel, squadra affamata di punti. Nella serata precedente vedremo A-Team vs I Puntazos e F.T.P. Soc. Coop. vs Arena Padel Team. A chiudere la terza giornata saranno Costa Barber Shop e Benfatto Smash Team nella serata di giovedì 29 presso l’impianto di casa dei “barbieri”, ovvero Waya Padel.

Risultati, classifica e calendario completo sul sito ufficiale del CSI di Asti