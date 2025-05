Dodecarun, a Valenza la sesta tappa del Circuito

La sesta tappa del circuito Dodecarun andrà in scena a Valenza (Alessandria) nella serata di giovedì 29 maggio , sui 5,7 chilometri della Camminata Città dell’Oro . Una prova che si annuncia molto interessante sul piano tecnico, con la partecipazione degli etiopi Walegin Limenh e Mulugeta Fenja – due ottimi atleti in tournée in Italia – e del francese Julien Gueydon .

La manifestazione, definita dal sindaco Maurizio Oddone «Un’ottima occasione di promozione per la città», torna nel programma delle corse su strada piemontesi dopo un lungo intervallo. «L’ultima edizione risale al 2002 – racconta l’assessore allo Sport Luca Merlino – e siamo particolarmente orgogliosi di aver ripreso quella che è stata a lungo una tradizione della città».

«La Camminata di Valenza è una gara cui tengo moltissimo – dice Giorgio Goggi, ideatore con il figlio Steve del circuito Dodecarun e vincitore di due edizioni della Camminata negli anni Ottanta – Siamo lieti di averla fatta ripartire e di averla inserita nel nostro circuito, che sta crescendo di gara in gara. Siamo lieti anche di aver intitolato la prova femminile a Arianna Alpi. Arianna era la figlia di Marina Cavalli, l’attrice che prima di dedicarsi alla recitazione era stata un’ottima mezzofondista, vincendo tra l’altro la prima edizione della Camminata».

Il programma completo del circuito Dodecarun prevede un totale di 20 gare. Per entrare in classifica sarà necessario iscriversi ad almeno 12 prove (di qui il nome “Dodecarun”). Il regolamento prevede, sia in campo maschile sia in campo femminile, una graduatoria assoluta e 10 graduatorie di categoria: da Junior/senior a M70+.

I primi 10 delle classifiche assolute maschili e femminili saranno premiati con una stella Dodecarun (in oro 18k e diamanti con valore a scalare da 6.350 a 1.100 euro). Il montepremi si completa con buoni dal valore complessivo di 10.000 euro per le venti categorie in gara. Complessivamente, Dodecarun mette in palio premi per circa 70.000 euro.

Queste le classifiche assolute dopo le prime cinque prove

Uomini. 1. Sovera (Atl. Saluzzo) 236 punti; 2. Arnaudo (Cambiaso Risso GE) 218; 3. A. Cafasso (Alpi Apuane) 210; 4. Ferrato (Atl. Saluzzo) 190; 5. Carrera (Casone Noceto) 150; 6. Steri (Atl. Santhià) 144; 7. Zanotti (Atl. Pinerolo) 142; 8. Fontana (Fulgor Prato Sesia), Hafid (Atl. Alessandria) e Perardi (Sport Project VCO) 120; 11. Mazzucco (Atl. Santhià), Pazzinetti (Sport Project VCO), Gattoni (Sport Project VCO) e Piana (Sport Project VCO) 110.

Donne. 1. S. Cafasso (Battaglio Cus TO) 330 punti; 2. Borello (Atl. Canavesana) 194; 3. Ferro (Vittorio Alfieri AT) 178; 4. Cavalieri (Sisport) 162. 5. Zampaglione (Battaglio Cus TO) 150; 6. Cammaleri (Borgaretto ’75) 148; 7. L’Epee (Roata Chiusani) e Vanni (Sport Project VCO) 140 ; 9. Cerutti (Sport Project VCO) e Negro (Futuratletica) 130; 11. Tomasova (Atl. Santhià) 110; 12. Capustin (Giannonerunning) 98; 13. Azeroual (Atl. Alessandria) e Picchianti (Atl. Trecate) 90; 15. Giusto (Atl. Pinerolo) 82.

Classifiche complete su dodecarun e irunning