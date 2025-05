Il capitano Matteo Schina e Reale Mutua Basket Torino, ancora insieme

Reale Mutua Basket Torino comunica che il capitano Matteo Schina resterà in maglia gialloblù anche per la stagione 2025/2026. Le due parti hanno infatti deciso di non esercitare l’opzione di uscita dal contratto biennale sottoscritto lo scorso anno (con scadenza al 30 giugno 2026), confermando così la volontà comune di proseguire insieme un percorso iniziato nell’estate 2022.

Per Schina (playmaker, 182 cm) sarà la quarta stagione consecutiva a Torino, la seconda con i gradi di capitano, in un percorso di crescita continua che lo ha visto affermarsi come giocatore chiave all’interno del gruppo, sia dal punto di vista tecnico che umano. Classe 2001, arrivato sotto la Mole all’età di 21 anni, ha saputo guadagnarsi un ruolo sempre più centrale nel corso delle ultime tre stagioni, diventando oggi un vero e proprio veterano del campionato di Serie A2 nonostante la giovane età.

Nella regular season appena conclusa, il giocatore nativo di Trieste ha firmato le sue migliori medie in carriera in Serie A2: 8.5 punti, 3 rimbalzi e 4.6 assist a partita, confermandosi regista affidabile e solido punto di riferimento per i compagni di squadra. Ha inoltre ritoccato il suo massimo personale in categoria per punti segnati in una partita, realizzandone 17 in due occasioni: le vittorie al Pala Gianni Asti contro Pesaro e Cantù nel rush finale della stagione.

La sua energia in campo, la leadership crescente e il forte legame con la piazza torinese lo hanno reso, stagione dopo stagione, un punto fermo della squadra e un beniamino del pubblico gialloblù.

LE DICHIARAZIONI

Matteo Schina (giocatore): «Sono molto contento e motivato di rimanere a Torino per la quarta stagione consecutiva, in un contesto serio che consente a tutti di lavorare bene. Ora pensiamo a rimboccarci le maniche e a ripartire con ancora più determinazione, per farci trovare pronti per la prossima stagione.»

Paolo Moretti (capo allenatore): «Sono estremamente contento di poter affidare nuovamente la mia squadra nelle mani di Matteo, il capitano, un giocatore di grande cuore e grande carisma, con l’obiettivo di guidarla insieme in futuro. Siamo certi che lo spirito positivo e vincente che abbiamo avuto negli ultimi tre mesi potremo trasferirlo anche al nuovo gruppo che sta nascendo».

MATTEO SCHINA – LA CARRIERA

Playmaker classe 2001 di 182 cm, Matteo Schina è cresciuto cestisticamente nel settore giovanile dell’Azzurra Basket Trieste, prima di passare alla Pallacanestro Trieste, con cui esordisce anche tra i senior nel corso della stagione 2016/2017. Nelle successive due stagioni resta a Trieste e nel 2018/2019 esordisce in Serie A. Nella stagione 2019/2020, si trasferisce a Monfalcone in Serie B (12.6 punti di media), giocando anche la Next Gen Cup con la maglia di Trieste (18 punti a partita). Nel 2020/2021, dopo aver iniziato la stagione sempre a Monfalcone, si trasferisce a Udine, per vestire la maglia dell’APU. Con la squadra friulana raggiunge le finali promozione e riceve il riconoscimento di Miglior Giovane della serie conclusiva. Nell'estate 2021 si trasferisce a Roma, per indossare la maglia dell’Eurobasket, dove chiude la stagione con 5.6 punti a partita ed il 41% da tre punti. Firma a Torino nel 2022: sotto la Mole, assume un ruolo sempre più centrale nel corso delle ultime tre stagioni e viene nominato capitano della squadra gialloblù.