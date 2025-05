Tutti in campo domani per la NIDA, i supereroi di solidarietà

L’evento vedrà un triangolare tra la squadra NIDA e le formazioni A e B degli Agenti Immobiliari, con partite di 20 minuti ciascuna. L’ingresso è gratuito con iscrizione, e le donazioni andranno a sostegno dell’associazione. L’iniziativa rilancia il messaggio della NIDA: favorire il ritorno alla normalità, anche tramite lo sport, per bambini sani e disabili reduci da gravi malattie.

«Con questo evento sono due le attività principali su cui vogliamo puntare l’attenzione di tutti, - racconta Walter Galliano, fondatore e presidente della onlus torinese - il “Progetto Cittadella” e “Supereroi e Principesse in corsia”».

La prima attività della NIDA riguarda la riqualificazione dell’impianto sportivo di 40.000 mq nel quartiere Falchera di Torino, concesso dal Comune all’associazione nel 2018. Un tempo abbandonato e ridotto a discarica, il centro è stato completamente ristrutturato grazie a donazioni private, e oggi ospita campi da tennis, calcio a 5, padel, basket, pallavolo e calcio a 8, con spogliatoi e servizi, offrendo gratuitamente sport ai bambini disabili.

Il centro sportivo della NIDA offre gratuitamente attività sportive a bambini e ragazzi disabili, mentre gli affitti dei campi finanziano ore di fisioterapia per piccoli pazienti con malattie rare. Il progetto si completa con la “Cittadella Bea e Stefania”, dedicata a Beatrice Naso e sua madre, che prevede la costruzione di una palazzina centrale con ristorante, studi medici, palestra, sale di fisioterapia e uno studio di registrazione.

La seconda attività della NIDA è “Supereroi e Principesse in corsia”, un’evoluzione della clown-therapy nata all’Ospedale Regina Margherita di Torino e diffusa poi in tutta Italia. Dal 2013, grazie al progetto “Entra nella magia” della Disney, l’associazione ha iniziato a portare nei reparti pediatrici personaggi in costume per donare sorrisi e conforto ai bambini ricoverati. Questa iniziativa ha rivoluzionato l’animazione ospedaliera, contribuendo positivamente al benessere emotivo e al processo di guarigione dei piccoli pazienti.

«Da soli non possiamo salvare il mondo, ma tutti insieme possiamo renderlo migliore», la chiosa di Galliano.

Per maggiori informazioni il sito dell’associazione a cui collegarsi è nidaonlus; chi volesse chiarimenti può scrivere a info@nidaonlus.it; per effettuare donazioni l’iban è IT 68 U 02008 30755 00010202536.