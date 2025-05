Il BCC Derthona Basket saluta e ringrazia Sofia Marangoni  

Autosped BCC Derthona comunica che Sofia Marangoni non indosserà la canotta numero 3 nella prossima stagione. Arrivata nell’estate 2022, Sofia è stata protagonista importante della crescita e dei risultati ottenuti dal Club nelle tre annate trascorse insieme. Nel suo primo anno in biancorosso, anche grazie alle sue prestazioni, il BCC ha conquistato il primo trofeo nazionale della sua storia, la Coppa Italia di Serie A2 a Battipaglia al termine della finale vinta contro il Sanga Milano. Nel 2023/24, Marangoni ha rivestito un ruolo prezioso nel roster della squadra allenata da coach Orazio Cutugno che ha centrato la promozione in Serie A1 contro San Giovanni Valdarno e vinto il titolo di ‘Campionessa della Serie A2’ nella finale contro Alpo, l’altra neopromossa.

Nella stagione appena conclusa, la guardia classe ’95 ha dato il proprio contributo nei risultati conseguiti dalla Società: la Final Four di Coppa Italia e il quarto posto in graduatoria al termine della stagione regolare. Sofia chiude la sua esperienza in canotta Autosped con 94 presenze e 720 punti a referto nelle tre annate in cui ha fatto parte della squadra. Il suo impegno e la sua professionalità sono andate di pari passo con la crescita del Club.

Autosped BCC Derthona ringrazia e saluta Sofia Marangoni, augurandole il meglio per il proprio futuro professionale.