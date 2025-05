VTT di Lagnasco: la festa degli oltre 250 per il 1° Trofeo Saluzzo Broker

Tanti giovani e tanto entusiasmo per 14 giorni di tennis tutti da vivere e gustare con il 1° Trofeo Saluzzo Broker , riservato alle categorie under 10-12-14-16-18 , maschile e femminile, di singolare e doppio. Le ultime finali (12 in totale), che si sono aggiunte a quelle disputate nella parte conclusiva della seconda settimana, sono andate in scena sabato 24 maggio a partire dalle 9: «Siamo molto soddisfatti della riuscita del torneo – hanno sottolineato i dirigenti della VTT di Lagnasco , società che ha ospitato la rassegna presso il Tennistadium – sia per i numeri fatti registrare (255 gli iscritti) sia per la qualità del gioco espresso dai protagonisti che per la loro correttezza. Replicheremo nelle prossime stagioni grazie alla partnership ormai consolidata con Domenico Andreis, titolare della Saluzzo Broker».

Proprio Domenico Andreis è stato presente nell’arco dell’intera giornata finale seguendo i match e consegnando premi speciali ai migliori dei vari tabelloni, sensibilizzati, al pari delle loro famiglie sull’importanza della formazione di una cultura assicurativa: «Significa aver coscienza di quanto sia importante tutelarsi a monte soprattutto quando si parla di giovani atleti agonisti non ancora professionisti».

Sport dunque come vero e proprio insegnamento di vita anche in questo delicato settore. Veniamo al campo. I primi a misurarsi nei testa a testa per i titoli di singolare sono stati nella categoria under 18 maschile Leonardo Falda e Simone Bertinetti. A vincere è stato il primo, in vantaggio di un set (6-2) quando ha visto il secondo ritirarsi per un problema alla caviglia all’ inizio del secondo parziale. Nella categoria under 14 Achille Leone Domenghini ha fermato con lo score di 6-1 6-2 Tommaso Moi. Nell’under 12 successo netto (6-0 6-1) di Matteo Molineris su Lorenzo Bruno di Vermandois. Spazio poi a tre finali femminili. In quella under 12 match bello ed equilibrato tra Elena Butnaru, portacolori del Country Club Cuneo, e Kyara Laurus. Ha vinto la prima che ha messo in mostra un’ottima battuta e una notevole completezza di gioco per 6-4 6-2, ma la sua avversaria è rimasta in partita fino al termine. Il draw under 18 femminile ha visto il successo di Alice Frandino, giocatrice della VTT di Lagnasco, su Caterina Frandino per 6-1 6-2. La torinese del Circolo della Stampa Sporting Bianca Caielli, figlia d’arte, ha sconfitto nell’under 14 la tennista di casa Carola Gullino per 6-3 6-4. Leonardo Falda ha fatto il bis nella categoria under 16 battendo Federico Grimari per 6-2 6-1. L’under 16 femminile si è chiuso con il successo di Maryam Serena Verdicchio su Carola Gullino con il punteggio di 6-3 6-4.

Nei doppi i titoli portano i nomi di Francesca Stella e Carolina Gullino (under 16), di Elena Alessia Gitman e Beatrice Bertone (under 14), di Vittoria Montanarelli e Asia Chittani (under 12). Nel maschile di Nicolò Marengo ed Enea Simondi (under 10) con ben 14 coppie partecipanti, di Lorenzo Bruno di Vermandois e Edoardo Minutella (under 12), di Tommaso Moi e Achille Leone Domenghini (under 14), gara con ben 28 coppie al via; di Giulio Berardo e Federico Ballario (under 16).

«I doppi – ha spiegato Enrico Gramaglia, dirigente VTT – rappresentano un plus in ottica presente e futura. Divertono e stemperano un po’ la pressione che caratterizza solitamente i tornei individuali. Aiutano a socializzare e tecnicamente servono nella crescita dei giovani giocatori. Per questo abbiamo inserito nella manifestazione anche alcuni tabelloni di doppio misto».

Nel draw under 10 maschile ad imporsi era stato Simondi su Ferrato al termine di un match lottato e chiuso 6-4 2-6 10-2, mentre nell’under 10 femminile la vittoria era andata a Noemi Grinza su Isotta Montanero. Archiviato il mese di maggio si prospettano altri mesi molto importanti per la VTT in quanto a impegno e organizzazioni.